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Общество | Юрий Ильин проверил состояние пензенских дорог после снегопада

09.01.2017|11:32
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Сотрудники МУП «Пензадормост» отчитались о деятельности, которая велась на территории областного центра в ночь на понедельник, 9 января.

Помимо плановых работ (прометание дорог, обработка проезжей части противогололедными материалами, формирование снежных валов) специалисты предприятия вывозили снег с Привокзальной площади (для этого пришлось эвакуировать несколько автомобилей), с Толстовского и Гагаринского путепроводов.

Также были очищены заездные карманы у остановок общественного транспорта на проспектах Победы и Строителей, улицах Карпинского, 8 Марта и других.

«В мероприятиях первой очереди была задействована 51 единица техники: 26 комбинированных дорожных машин, 6 пескоразбрасывателей, 4 плужно-щеточные машины, 15 тракторных щеток. Кроме того, привлекались 9 погрузчиков, 21 самосвал, 6 автогрейдеров.

В понедельник, 9 января, предприятие продолжит очищать от снега территории частного сектора, вывозить сформированные снежные валы с остановочных павильонов. В настоящее время вручную убираются пешеходные дорожки, тротуары, пешеходные и подземные переходы, прилотковые части дорог», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Утром 9 января состояние пензенских улиц проверил заместитель главы администрации города Юрий Ильин. Он отметил труд дорожных служб, которые в круглосуточном режиме ликвидировали последствия снегопада.

«Центральные улицы, путепроводы и мосты полностью очищены. В настоящее время необходимо привести в нормативное состояние ширину проезжей части», - поручил Ильин директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову.

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Гость|09.01.2017 11:46|

у нас че кроме снега больше писать не о чем что ли ?

Гость|09.01.2017 11:47|

Где результат его проверки?

Гость|09.01.2017 11:53|

penzainform.ru писал(a):

Юрий Ильин. Он отметил труд дорожных служб, которые в круглосуточном режиме ликвидировали последствия снегопада.
И снова ЛОЖЬ.

Говорилось что днём не работают а работают ночью.

Гость|09.01.2017 11:55|

Аааааааа это уже писец полный . Врут на каждом слове .

Гость|09.01.2017 11:56|

penzainform.ru писал(a):

привести в нормативное состояние ширину проезжей части», - поручил Ильин директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову.
Извините а где тогда будут ходить пешеходы, ведь как мы видим ничего не вывозится всё ушло на обочины и отвалы в заезды на придомовую территорию.

Теперь оттуда всё на тротуар?

Гость|09.01.2017 11:56|

Гость писал(a):

у нас че кроме снега больше писать не о чем что ли ?
Согласен.

Гость|09.01.2017 11:57|

penzainform.ru писал(a):

«Центральные улицы, путепроводы и мосты полностью очищены.
вот именно.. центральные, как-будто кроме центра а люди еще и в других районах живут

Гость|09.01.2017 11:57|

Гость писал(a):

Извините а где тогда будут ходить пешеходы
А эти пока по сугробам поползают, это не так страшно и не так это оперативно нужно!

Гость|09.01.2017 11:58|

А кто ему разрешил проверять состояние дорог ?

Гость|09.01.2017 11:59|

Гость писал(a):

«Центральные улицы, путепроводы
Почему на Маяке не так ?

Гость|09.01.2017 12:01|

а Зарю то почистить господин Ильин не желает?????

Гость|09.01.2017 12:01|

ГОСПОДА,ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВНУТРИДВОРОВУЮ ДОРОГУ В РАЙОНЕ 17 ШКОЛЫ НА КАРПИНСКОГО- КАПЕЦ- НЕ ЕХАТЬ НЕ ИДТИ

Гость|09.01.2017 12:02|

Гость писал(a):

а Зарю то почистить господин Ильин не желает?????
они чистят только там, где сами будут ездить

Гость|09.01.2017 12:03|

Гость писал(a):

а Зарю то почистить господин Ильин не желает?????
Зачем ? Там все вполне могут передвигаться на лыжах и на коньках !

Гость|09.01.2017 12:03|

Гость писал(a):

ГОСПОДА,ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВНУТРИДВОРОВУЮ ДОРОГУ В РАЙОНЕ 17 ШКОЛЫ НА КАРПИНСКОГО- КАПЕЦ- НЕ ЕХАТЬ НЕ ИДТИ
а еще где детский сад 110 на коммунистической, там не то что проехать, там пройти нельзя

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Имя: Гость
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