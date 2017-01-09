09.01.2017 | 11:32

Сотрудники МУП «Пензадормост» отчитались о деятельности, которая велась на территории областного центра в ночь на понедельник, 9 января.

Помимо плановых работ (прометание дорог, обработка проезжей части противогололедными материалами, формирование снежных валов) специалисты предприятия вывозили снег с Привокзальной площади (для этого пришлось эвакуировать несколько автомобилей), с Толстовского и Гагаринского путепроводов.

Также были очищены заездные карманы у остановок общественного транспорта на проспектах Победы и Строителей, улицах Карпинского, 8 Марта и других.

«В мероприятиях первой очереди была задействована 51 единица техники: 26 комбинированных дорожных машин, 6 пескоразбрасывателей, 4 плужно-щеточные машины, 15 тракторных щеток. Кроме того, привлекались 9 погрузчиков, 21 самосвал, 6 автогрейдеров.

В понедельник, 9 января, предприятие продолжит очищать от снега территории частного сектора, вывозить сформированные снежные валы с остановочных павильонов. В настоящее время вручную убираются пешеходные дорожки, тротуары, пешеходные и подземные переходы, прилотковые части дорог», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Утром 9 января состояние пензенских улиц проверил заместитель главы администрации города Юрий Ильин. Он отметил труд дорожных служб, которые в круглосуточном режиме ликвидировали последствия снегопада.

«Центральные улицы, путепроводы и мосты полностью очищены. В настоящее время необходимо привести в нормативное состояние ширину проезжей части», - поручил Ильин директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову.