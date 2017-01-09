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Общество | В Пензе полицейский Дед Мороз поздравил юных нарушителей закона

09.01.2017|11:01
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Сотрудники полиции и представители общественного совета при региональном УМВД провели новогоднюю елку для детей, находящихся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Шесть подростков в возрасте от 12 до 17 лет вместе со сказочными героями водили хоровод вокруг елки, пели песни и загадывали желания. Дед Мороз и Снегурочка пожелали им в числе прочего сделать выводы из своих проступков и никогда не нарушать закон. В завершение праздника Дедушка вручил ребятам сладкие подарки.

«Настроение у всех детей праздничное. Условия содержания в центре мы также проверили - они соответствуют хорошему загородному лагерю. Будем надеяться, что дети услышат пожелания Деда Мороза и никогда больше не окажутся в стенах этого центра», - прокомментировала заместитель председателя общественного совета Ольга Логвина.

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Гость|09.01.2017 11:25|

достаточно одного заголовка...браво)

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