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Общество | В Пензе не хватает техники для качественной уборки снега

09.01.2017|10:42
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил недовольство тем, как в Пензе ведется расчистка внутридворовых территорий после снегопада.

«Только снег выпадает, и мы начинаем «плыть». Нет у нас должной системы организации уборки! Ждем весну, что снег подтает и все будет нормально. Но услуга нужна людям сегодня!» - констатировал глава региона.

Он отметил, что работа городских властей видна, однако ее недостаточно, и поручил главе администрации областного центра Виктору Кувайцеву приобрести дополнительную снегоуборочную технику.

«Наша задача - обеспечить нормальные условия для граждан. Надо взять в лизинг - возьмите. Иначе ничего не получится. Убирать снег надо не через сутки, не через двое. Люди хотят, чтобы его убрали прямо сейчас, и они правы», - подчеркнул губернатор.

Затем он обратился к руководителю Госжилстройтехинспекции в Пензенской области Инне Левченко, чтобы та отчиталась о работе управляющих компаний. Она рассказала, что мониторинг проводится постоянно, выписываются предписания. В понедельник, 9 января, территории снова будут проверены, если снег не убрали - виновных оштрафуют.

По мнению Левченко, причина проблемы с расчисткой внутридворовых территорий - отсутствие техники у управляющих компаний.

Губернатор заявил, что тех, кто жадничает и не направляет деньги на приобретение или аренду техники, необходимо штрафовать.

«Они обязаны содержать территорию в нормальном состоянии», - подчеркнул глава региона.

Отдельно он обратил внимание руководства Пензы на опасность скопления снега на крышах.

«Его надо убирать, здания огораживать. Здесь нужно навести порядок во избежание возможных трагедий. В Пензе были такие случаи», - напомнил губернатор.

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Гость|09.01.2017 10:48|

А может уже давно увольнять, сажать, конфискации проводить ?

Гость|09.01.2017 10:50|

Нет техники у управляющих компаний, то надо лишать их лицензии

Гость|09.01.2017 10:51|

Вот только не давно с гордостью кричали техника есть . Вот только не давно нам в уши дули что сто единиц техники славно почистили носью город . А теперь блеют как овечки . Нам бы ваши заботы . Не справляетес уйдите не позорьте себя . Не получайте зарплату откажитесь скажите что не достойны .

Гость|09.01.2017 10:56|

Надо бы еще 100 единиц техники...а лучше артушников с лопатами

Гость|09.01.2017 10:56|

В Пензе просто не хватает компетентного и профессионального руководства. Одни рвачи, хапуги и бездельники.

Гость|09.01.2017 10:57|

Гость писал(a):

Надо бы еще 100 единиц техники...а лучше артушников с лопатами
пусть делом займуться

Гость|09.01.2017 10:59|

В Пензе нет грамотного руководства. Одна бестолковая молодёжь и зажравшиеся "первые лица".

Гость|09.01.2017 11:01|

снег нужно вывозить а не перекладывать его на тротуары и обратно.

где было 2 полосы осталась одна

Гость|09.01.2017 11:02|

Гость писал(a):

Гость|09.01.2017 10:59|

В Пензе нет грамотного руководства. Одна бестолковая молодёжь и зажравшиеся "первые лица".

И "отцы города" еще...

Гость|09.01.2017 11:02|

Гость писал(a):

снег нужно вывозить а не перекладывать его на тротуары
Дорого, долго и лениво !

Гость|09.01.2017 11:04|

Гость писал(a):

снег нужно вывозить а не перекладывать его на тротуары и обратно.

где было 2 полосы осталась одна

Во во!! Его вывозить нужно а не распихивать по углам. Что им мешало все это время не спеша его вывозить, каждый день, потихоньку?! Тогда бы и сугробы огроменные не копились бы.

Гость|09.01.2017 11:09|

Может Юра Ильин прокомментирует, почему двое суток город был занесен снегом? Центр города 7 числа был занесен сугоробами, дороги не чищены, тротуары превратились в козьи тропы! Ильин вообще в Пензе? По осени помнится были громкие заявления, что техника закуплена, её достаточно и теперь будет порядок в городе.

Гость|09.01.2017 11:10|

Гость писал(a):

Юра Ильин
на каникулах

Гость|09.01.2017 11:11|

Гость писал(a):

По осени помнится были громкие заявления, что техника закуплена, её достаточно и теперь будет порядок в городе.
Да они уже вообще ничего не боятся. Палятся и не стесняются.

Гость|09.01.2017 11:11|

А может ты выйдешь и у своего двора почистишь?

Все бы тебе Ильин прислуживал

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Имя: Гость
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