09.01.2017 | 10:42

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил недовольство тем, как в Пензе ведется расчистка внутридворовых территорий после снегопада.

«Только снег выпадает, и мы начинаем «плыть». Нет у нас должной системы организации уборки! Ждем весну, что снег подтает и все будет нормально. Но услуга нужна людям сегодня!» - констатировал глава региона.

Он отметил, что работа городских властей видна, однако ее недостаточно, и поручил главе администрации областного центра Виктору Кувайцеву приобрести дополнительную снегоуборочную технику.

«Наша задача - обеспечить нормальные условия для граждан. Надо взять в лизинг - возьмите. Иначе ничего не получится. Убирать снег надо не через сутки, не через двое. Люди хотят, чтобы его убрали прямо сейчас, и они правы», - подчеркнул губернатор.

Затем он обратился к руководителю Госжилстройтехинспекции в Пензенской области Инне Левченко, чтобы та отчиталась о работе управляющих компаний. Она рассказала, что мониторинг проводится постоянно, выписываются предписания. В понедельник, 9 января, территории снова будут проверены, если снег не убрали - виновных оштрафуют.

По мнению Левченко, причина проблемы с расчисткой внутридворовых территорий - отсутствие техники у управляющих компаний.

Губернатор заявил, что тех, кто жадничает и не направляет деньги на приобретение или аренду техники, необходимо штрафовать.

«Они обязаны содержать территорию в нормальном состоянии», - подчеркнул глава региона.

Отдельно он обратил внимание руководства Пензы на опасность скопления снега на крышах.

«Его надо убирать, здания огораживать. Здесь нужно навести порядок во избежание возможных трагедий. В Пензе были такие случаи», - напомнил губернатор.