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Общество | Поставки подгузников для пензенских инвалидов ожидаются в феврале

09.01.2017|15:19
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Деньги на технические средства реабилитации - пеленки, подгузники и прочее - Пензенской области выделены из федерального бюджета еще в конце декабря 2016-го.

Пока региону перечислено около 70% от запланированной суммы - почти 132 миллиона рублей на сами средства реабилитации и 23 миллиона на компенсацию для тех, кто намерен сначала приобрести белье для инвалидов за свой счет, а потом обратиться в соцстрах за возвратом потраченных денег.

Такие случаи не редкость. Из-за схемы закупок требуется время для объявления и проведения торгов. Первые поставки подгузников и пеленок ожидаются в феврале.

«В течение месяца мы проводим процедуру, заключение контрактов планируется на середину января», - сообщил зам. управляющего региональным отделением Фонда соцстрахования РФ Александр Салитов.

Такая же ситуация сложилась и в прошлом, 2016 году. Подгузники и пеленки в январе тогда инвалиды не получили.

«Верховный суд четко определил, что обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации за прошлый период недопустимо», - уточнил Александр Салитов.

Но закон позволяет приобрести их, а потом обратиться за компенсацией понесенных расходов.

«Данная схема работает. В 2016 году на компенсацию было израсходовано порядка 38 миллионов рублей», - отметил Александр Салитов.

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