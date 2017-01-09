09.01.2017 | 15:56

Подведомственный областному министерству образования лагерь «Радуга» сможет принимать детей не только летом, но и в осенние, и в зимние каникулы. А для этого в загородном месте отдыха планируется большая работа.

«Нужно провести отопление к двум корпусам, пищеблоку и прачечной», - уточнил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Также не забудут и об установке пожарной сигнализации, сделают водопровод, который станет действовать и в зимний период. В 2017-м на ремонт «Радуги» из областной казны выделят 7,5 миллиона рублей.

Кроме того, деньги вложат в ремонт лагеря «Космос» на Белом озере.

«Суд признал право собственности на земельный участок за Пензенской областью, и мы готовы развивать материальную базу», - подчеркнул Александр Воронков.

На ремонт спального корпуса лагеря «Космос» предусмотрено 2,5 миллиона рублей. Туда в июле на отдых приедут воспитанники Неверкинской спецшколы.