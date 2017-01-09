09.01.2017 | 15:08

В понедельник, 9 января, на портале «ПензаИнформ» стартовало голосование за лучшую фотографию в конкурсе «Новогоднее настроение - 2017».

Напомним: чтобы принять в нем участие, надо было сделать селфи, посвященное наступлению Нового года, и прислать его нам до 8 января на электронную почту konkurs@penzainform.ru. Требовалось, чтобы на фотографии присутствовали новогодние или зимние атрибуты. При этом сам снимок должен был быть вертикальным и качественным (не менее 3,2 мегапикселя).

К селфи следовало приложить заявку на участие с описанием фотографии и рассказом о том, чего вы ждете от наступившего года. Кроме того, необходимо было указать свои настоящие имя, фамилию и контактный телефон.

К сожалению, многие из тех, кто пожелал принять участие в конкурсе, не выполнили все обязательные условия. Среди снимков, полностью соответствующих заявленным требованиям, мы выбрали 15 лучших. Они размещены на странице для голосования.

«Чтобы отдать свой голос за понравившуюся фотографию, необходимо зарегистрироваться на сайте или войти через учетную запись в одной из социальных сетей. Голосовать с одного ника и IP-адреса можно один раз в сутки и только с IP-адресов пензенских провайдеров, то есть с телефонов и модемов голоса засчитываться не будут», - сообщила специалист по связям с общественностью ИА «ПензаИнформ» Юлия Бутусова.

Голосование закончится 16 января, а уже 17-го будут объявлены победители. Ими станут те, чьи снимки наберут наибольшее число голосов посетителей портала.

Участнику, занявшему первое место, мы подарим сертификат на съемку в фотостудии «Эклер» с фотографом Татьяной Бабиной и сертификат от фабрики мороженого «Ледяной дом».

Участник, занявший второе место по итогам голосования, получит сертификат от фабрики мороженого «Ледяной дом» и 4 билета на каток «Высшая лига».

Третье место разделят сразу 10 участников. Каждый из них получит сертификат от фабрики мороженого «Ледяной дом» и 2 билета на каток «Высшая лига».

Остальным участникам достанутся сертификаты от фабрики мороженого «Ледяной дом».

Информация о призах и правилах конкурса доступна по ссылке.