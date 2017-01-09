09.01.2017 | 10:27

Снегопады, обрушившиеся на Пензенскую область в последние дни новогодних праздников, показали, что коммунальные службы не справляются с уборкой дорог.

Об этом сообщил на оперативном совещании, состоявшемся в региональном правительстве в понедельник, 9 января, губернатор Иван Белозерцев.

«Позавчера был снег. Тамбовская трасса до нашего региона была расчищена, а заезжаешь в Пензенскую область - и здесь работа проведена некачественно. Вряд ли снег начался у нашей стелы!» - возмутился глава региона.

Он сделал предупреждение начальнику ФКУ «Большая Волга» Сергею Логунову.

«Предприятие находится в нашей области, здесь должна быть самая качественная работа, а не наоборот!» - потребовал Белозерцев.

Министру строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Александру Гришаеву он поручил, чтобы коммунальные службы не ждали, когда снегопад закончится, а приступали к работе сразу.

«Машины слетают в кювет, люди гибнут! Выгоняйте и штрафуйте недобросовестных подрядчиков», - резюмировал губернатор.