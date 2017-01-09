Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|9 янв 2017|10:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-10oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Общество | Иван Белозерцев раскритиковал расчистку пензенских трасс от снега

09.01.2017|10:27
Печать

Снегопады, обрушившиеся на Пензенскую область в последние дни новогодних праздников, показали, что коммунальные службы не справляются с уборкой дорог.

Об этом сообщил на оперативном совещании, состоявшемся в региональном правительстве в понедельник, 9 января, губернатор Иван Белозерцев.

«Позавчера был снег. Тамбовская трасса до нашего региона была расчищена, а заезжаешь в Пензенскую область - и здесь работа проведена некачественно. Вряд ли снег начался у нашей стелы!» - возмутился глава региона.

Он сделал предупреждение начальнику ФКУ «Большая Волга» Сергею Логунову.

«Предприятие находится в нашей области, здесь должна быть самая качественная работа, а не наоборот!» - потребовал Белозерцев.

Министру строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Александру Гришаеву он поручил, чтобы коммунальные службы не ждали, когда снегопад закончится, а приступали к работе сразу.

«Машины слетают в кювет, люди гибнут! Выгоняйте и штрафуйте недобросовестных подрядчиков», - резюмировал губернатор.

0
0
0
0
Гость|09.01.2017 10:39|

Смех

Гость|09.01.2017 10:41|

Одни слова, последствий их нет?!

Гость|09.01.2017 10:42|

ШТРАФЫ И УВОЛЬНЕНИЯ-Главные слова

Гость|09.01.2017 10:43|

выпей йадду

Гость|09.01.2017 10:43|

Очередная болтовня.

Гость|09.01.2017 10:46|

Самое интересное то что все про них всё знают . Что это пустые слова тоже все знают .

Гость|09.01.2017 10:47|

Пензадормост завалил тротуары снегом с проезжей части, на остановке у ТЦ берлин куча 1,5-2 метра высотой. Может кто-то в руководстве Пензадормост просто не может организовать работу? Неужели нельзя сразу сгребать и увозить? Зачем это все сваливать на остановку?

Гость|09.01.2017 10:47|

Белозерцев абсолютная противоположность Путину.

Гость|09.01.2017 10:48|

СТРЁМНЫЙ У НАС ГУБЕР. СОТНИ РАЗ УЖЕ ВСЕМИ ЗАМЕЧЕНО. СТРЁМНЫЙ...

Гость|09.01.2017 10:49|

Гость писал(a):

Не умеешь ты руководить Иван. И никогда не умел.
Умеет, умеет он рукой водить... Зря не говорите...

Гость|09.01.2017 10:50|

Область умирает! Руководители бесполезные.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!