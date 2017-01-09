09.01.2017 | 09:54

В понедельник, 9 января, губернатор Иван Белозерцев провел первое в 2017 году оперативное совещание в правительстве Пензенской области. Начал его глава области с обозначения задач на год.

«Наша с вами задача в этом году - сохранить темпы экономического роста в регионе, создать условия для развития бизнеса, сельского хозяйства и сферы услуг», - подчеркнул Белозерцев.

Особое внимание, по его мнению, следует обратить на развитие сельских территорий.

«Мы должны способствовать активной реализации программы устойчивого развития сельских территорий. Это и восстановление дорог, и строительство жилья, и создание рабочих мест, и ремонт школ», - конкретизировал губернатор.

Он напомнил, что согласно областной трехлетней программе в 2017 году при софинансировании из муниципальных бюджетов начнется ремонт ряда школ. Иван Белозерцев поручил министерству образования как можно быстрее определить, какие объекты нуждаются в ремонте.

«Нужно на селе привести в порядок учреждения культуры. Они востребованы, а условий там нет никаких. Этим нужно заниматься», - также отметил глава региона.