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Общество | Губернатор акцентировал внимание правительства на развитии села

09.01.2017|09:54
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В понедельник, 9 января, губернатор Иван Белозерцев провел первое в 2017 году оперативное совещание в правительстве Пензенской области. Начал его глава области с обозначения задач на год.

«Наша с вами задача в этом году - сохранить темпы экономического роста в регионе, создать условия для развития бизнеса, сельского хозяйства и сферы услуг», - подчеркнул Белозерцев.

Особое внимание, по его мнению, следует обратить на развитие сельских территорий.

«Мы должны способствовать активной реализации программы устойчивого развития сельских территорий. Это и восстановление дорог, и строительство жилья, и создание рабочих мест, и ремонт школ», - конкретизировал губернатор.

Он напомнил, что согласно областной трехлетней программе в 2017 году при софинансировании из муниципальных бюджетов начнется ремонт ряда школ. Иван Белозерцев поручил министерству образования как можно быстрее определить, какие объекты нуждаются в ремонте.

«Нужно на селе привести в порядок учреждения культуры. Они востребованы, а условий там нет никаких. Этим нужно заниматься», - также отметил глава региона.

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Гость|09.01.2017 10:12|

penzainform.ru писал(a):

создать условия для развития бизнеса, сельского хозяйства
Поржал.

Гость|09.01.2017 10:20|

Иди выпей антиистерин, чтоб еще и поблеять

Гость|09.01.2017 10:24|

ПОЗДНО ЧТО-ТО СОЗДАВАТЬ,СЕЛА ПРАКТИЧЕСКИ ВЫМЕРЛИ.ВСЕ ЭТО ГРОМКИЕ СЛОВА.(САМА ЖИТЕЛЬ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ).

Гость|09.01.2017 10:35|

Гость писал(a):

(САМА ЖИТЕЛЬ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ).
У тебя проблемы с русским языком или гендерной (половой) самоидентификацией?

Гость|09.01.2017 10:35|

Село Пасечное . Губернатор вы приезжайте сами всё увидите . Что же столько лет про нас не знали ? А вот как выборы какие так исправно за голосами приезжают . Газа нет воды нет дороги нормальной нет . А здесь ведь тоже люди живут . Вы приезжайте . А то вам может другое докладывают .

Гость|09.01.2017 10:44|

Государство намеренно уничтожает сельские поселения. Даже население райцентров сокращается каждый год. Закрытие школ и больниц - вот реально, что делается для народа в деревне

Гость|09.01.2017 10:45|

У тебя проблемы с русским языком или гендерной (половой) самоидентификацией?

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ ВООБЩЕ НЕ В ЭТОМ.МОЖЕТЕ УМНИЧАТЬ СКОЛЬКО УГОДНО!

Гость|09.01.2017 10:47|

Государство намеренно уничтожает сельские поселения. Даже население райцентров сокращается каждый год. Закрытие школ и больниц - вот реально, что делается для народа в деревне.

СОГЛАСНА НА 100%!!!!

Имя: Гость
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