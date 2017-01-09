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Общество | Авиакомпания UTair закрыла ежедневные полеты между Пензой и Москвой

09.01.2017|16:08
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Авиакомпания UTair перестала выполнять ежедневные рейсы между Москвой и Пензой. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщил директор Пензенского аэропорта Юрий Осколков.

«Мы пытались уговорить их оставить рейс. Они выразились таким образом, что никаких замечаний и претензий к Пензенскому аэропорту не имеют. Но в связи с тем, что прекращена эксплуатация воздушных судов ATR 72 во Внукове, они отменяют все рейсы из этого аэропорта по центральному региону», - уточнил Юрий Осколков.

При этом в летний период авиакомпания готова выполнять рейсы Москва - Пенза на «Боинге».

В настоящее время из областного центра можно улететь в столицу только по будням. Утренние и вечерние полеты в Домодедово организует авиакомпания «РусЛайн».

По словам Юрия Осколкова, с 23 января появится еще один рейс - с отправлением из Домодедова в 14:00, из Пензы - в 16:00.

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Гость|09.01.2017 16:20|

penzainform.ru писал(a):

Мы пытались уговорить их оставить рейс. Они выразились таким образом, что никаких замечаний и претензий к Пензенскому аэропорту не имеют.
penzainform.ru писал(a):
При этом в летний период авиакомпания готова выполнять рейсы Москва - Пенза на «Боинге».

Гость|09.01.2017 16:20|

не ужели в пензе столько мажеров чтоб в москву на самолетах летать..

Гость|09.01.2017 16:25|

у нас разве в быдлопензе и аэропорт есть?

Гость|09.01.2017 16:25|

Очень удобный по времени был рейс. И по цене тоже. Жаль.

Гость|09.01.2017 16:26|

Коренных мажоров - не много, а вот Генеральных директоров, которые раскупили все вокруг- они из столицы все(им надо на самолетах. у ни х жизнь на месте не стоит. надо быстрее везде успеть.

Гость|09.01.2017 16:27|

Ютэйр это те кто всегда были позором российской авиации.

Гость|09.01.2017 16:31|

Гость писал(a):

у нас разве в быдлопензе и аэропорт есть?
Как самокритично...

Гость|09.01.2017 16:31|

penzainform.ru писал(a):

Авиакомпания UTair перестала выполнять ежедневные рейсы между Москвой и Пензой
Недолго мкзыка играла,

Недолго фраер танцевал.

Гость|09.01.2017 16:32|

Тоже мне, новость. У них последний рейс ещё 31 декаюря был. Пусть Осколков лучше расскажет, как с уходом Руслайн обнаглел. Билеты с 4,000 до восьми сразу подскачили. Как монополистами стали, всё, опять ЖП. Когда там его Сибирь к нам придёт?

Гость|09.01.2017 16:33|

Такое только в быдло-Пензе могло быть. В культурном Заречном такое просто не возможно - там нет аэропорта!

Гость|09.01.2017 16:34|

Гость писал(a):

у нас разве в быдлопензе и аэропорт есть?
Да тут комменты придурки кижеватовские пишут, которые самолет в первом классе видели, в букваре, когда изучали букву "С".

Гость|09.01.2017 16:36|

penzainform.ru писал(a):

По словам Юрия Осколкова, с 23 января появится еще один рейс - с отправлением из Домодедова в 14:00, из Пензы - в 16:00.
и сценой 9 тыщ рублей

Гость|09.01.2017 16:36|

Гость писал(a):

Да тут комменты придурки кижеватовские пишут, которые самолет в первом классе видели, в букваре, когда изучали букву "С".
У нас в букваре на "С" сортир на картинке был, деревянный такой с окошечком в виде сердечка.

Гость|09.01.2017 16:37|

"Сура" всем в помощь

Гость|09.01.2017 16:52|

Не потянули они наш динамично развивающийся регион.

Имя: Гость
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