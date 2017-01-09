09.01.2017 | 16:08

Авиакомпания UTair перестала выполнять ежедневные рейсы между Москвой и Пензой. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщил директор Пензенского аэропорта Юрий Осколков.

«Мы пытались уговорить их оставить рейс. Они выразились таким образом, что никаких замечаний и претензий к Пензенскому аэропорту не имеют. Но в связи с тем, что прекращена эксплуатация воздушных судов ATR 72 во Внукове, они отменяют все рейсы из этого аэропорта по центральному региону», - уточнил Юрий Осколков.

При этом в летний период авиакомпания готова выполнять рейсы Москва - Пенза на «Боинге».

В настоящее время из областного центра можно улететь в столицу только по будням. Утренние и вечерние полеты в Домодедово организует авиакомпания «РусЛайн».

По словам Юрия Осколкова, с 23 января появится еще один рейс - с отправлением из Домодедова в 14:00, из Пензы - в 16:00.