08.01.2017 | 11:54

В ночь на воскресенье, 8 января, у МУП «Пензадормост» возникли сложности с уборкой снега с Привокзальной площади: очистить территорию мешали припаркованные машины.

Коммунальщикам пришлось обращаться за помощью к сотрудникам УМВД России по г. Пензе. Те эвакуировали пять транспортных средств на штрафстоянку за нарушение Правил дорожного движения. После этого спецтехника МУП «Пензадормост» смогла очистить площадь от снега.

«В связи со сложившейся ситуацией напоминаем, что на территории Привокзальной площади с 24:00 до 5:00 стоянка транспортных средств запрещена!» - обратилась к пензенцам администрация города.