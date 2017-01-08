08.01.2017 | 14:19

Разработчики веб-сайта заявочной кампании на выделение путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря провели обучающее занятие для операторов районных администраций Пензы, назначенных ответственными за ведение электронной очереди.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в Комитете по физкультуре, спорту и молодежной политике г. Пензы, мероприятие состоялось на базе молодежного бизнес-инкубатора.

После запуска электронной системы родители смогут выбрать, как им зарегистрироваться в очереди на приобретение путевок: самостоятельно (с персонального устройства с доступом в Интернет) или во время личного приема в районной администрации (в этом случае им поможет специалист).

Система была разработана после ажиотажа, возникшего при продаже льготных путевок в лагеря в 2016 году. Чтобы купить их за 30% от полной стоимости (за 4 153 руб.), родители в буквальном смысле штурмовали районные администрации.

Официальное начало работы сайта запланировано на 10 февраля. В настоящее время он функционирует в тестовом режиме.