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Общество | Электронная система для выделения путевок в лагеря заработает в феврале

08.01.2017|14:19
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Разработчики веб-сайта заявочной кампании на выделение путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря провели обучающее занятие для операторов районных администраций Пензы, назначенных ответственными за ведение электронной очереди.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в Комитете по физкультуре, спорту и молодежной политике г. Пензы, мероприятие состоялось на базе молодежного бизнес-инкубатора.

После запуска электронной системы родители смогут выбрать, как им зарегистрироваться в очереди на приобретение путевок: самостоятельно (с персонального устройства с доступом в Интернет) или во время личного приема в районной администрации (в этом случае им поможет специалист).

Система была разработана после ажиотажа, возникшего при продаже льготных путевок в лагеря в 2016 году. Чтобы купить их за 30% от полной стоимости (за 4 153 руб.), родители в буквальном смысле штурмовали районные администрации.

Официальное начало работы сайта запланировано на 10 февраля. В настоящее время он функционирует в тестовом режиме.

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Гость|08.01.2017 14:59|

адрес сайта какой?

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