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Общество | Чиновники поздравили митрополита Серафима с Рождеством

08.01.2017|13:19
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Вечернее рождественское богослужение в Успенском кафедральном соборе возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Ему помогали два владыки - Кузнецкий и Никольский Нестор и Сердобский и Спасский Митрофан.

По традиции на этой службе присутствовали представители исполнительной и законодательной власти. После ее окончания духовенство и чиновники поздравили пензенского архипастыря со светлым праздником.

«Своим живым примером вы воскрешаете многие души учительством через священников и активных мирян, которые возрождают духовную жизнь на Пензенской земле», - произнес епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.

«Руководство митрополии совместно с государственной властью делает очень многое для сохранения и укрепления веры», - отметил глава города Пензы Валерий Савельев.

И по давней традиции высокие гости подарили митрополиту Серафиму рождественские сувениры на память о светлом празднике.

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Гость|08.01.2017 13:28|

Может быть чиновникам Конституцию почитать?

к примеру статью 14

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Гость|08.01.2017 13:32|

Гость писал(a):

Может быть чиновникам Конституцию почитать?

к примеру статью 14

А может быть тебе лучше почитать комментарии к этой статье. Ничего светского в действиях чиновников не нарушается.

Имя: Гость
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