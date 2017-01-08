08.01.2017 | 13:19

Вечернее рождественское богослужение в Успенском кафедральном соборе возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Ему помогали два владыки - Кузнецкий и Никольский Нестор и Сердобский и Спасский Митрофан.

По традиции на этой службе присутствовали представители исполнительной и законодательной власти. После ее окончания духовенство и чиновники поздравили пензенского архипастыря со светлым праздником.

«Своим живым примером вы воскрешаете многие души учительством через священников и активных мирян, которые возрождают духовную жизнь на Пензенской земле», - произнес епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.

«Руководство митрополии совместно с государственной властью делает очень многое для сохранения и укрепления веры», - отметил глава города Пензы Валерий Савельев.

И по давней традиции высокие гости подарили митрополиту Серафиму рождественские сувениры на память о светлом празднике.