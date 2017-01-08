08.01.2017 | 10:48

В понедельник, 9 января, ГИБДД проведет на территории Пензы профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на пресечение нарушений правил их проезда.

«Уважаемые водители, помните, что, если впереди пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, вы можете проехать только после того, как убедитесь, что перед остановившимся автомобилем нет людей.

Это очень важно, поскольку значительная часть ДТП на переходах происходит из-за того, что водитель не успевает увидеть пешехода, заслоненного остановившимся транспортным средством», - обратились к пензенцам в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

9 января сотрудники Госавтоинспекции будут уделять особое внимание соблюдению правил проезда переходов автолюбителями и в случае непредоставления преимущества пешеходам составлять протоколы на нарушителей. Им впоследствии предстоит заплатить административный штраф в размере 1 500 рублей.