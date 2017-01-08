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Общество | 9 января в Пензе будут штрафовать водителей, не пропускающих пешеходов

08.01.2017|10:48
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В понедельник, 9 января, ГИБДД проведет на территории Пензы профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на пресечение нарушений правил их проезда.

«Уважаемые водители, помните, что, если впереди пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, вы можете проехать только после того, как убедитесь, что перед остановившимся автомобилем нет людей.

Это очень важно, поскольку значительная часть ДТП на переходах происходит из-за того, что водитель не успевает увидеть пешехода, заслоненного остановившимся транспортным средством», - обратились к пензенцам в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

9 января сотрудники Госавтоинспекции будут уделять особое внимание соблюдению правил проезда переходов автолюбителями и в случае непредоставления преимущества пешеходам составлять протоколы на нарушителей. Им впоследствии предстоит заплатить административный штраф в размере 1 500 рублей.

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Гость|08.01.2017 10:55|

Хороший ход ГИБДД.

Гость|08.01.2017 11:12|

а в остальные дни можно не пропускать пешеходов?

Гость|08.01.2017 11:19|

Рейд именно сейчас очень кстати так как после выходных все расслабились,и всех и (пешеходов и водителей)просто необходимо привести в тонус,да и дороги у нас после снегопада так скажем УСЛОВНО расчищены.кругом сугробы из-за которых не видно пешеходов и плохая проходимость именно для пешеходов так как снега на дорогах по щиколотку.Так,что рейд в самый раз именно 9января.

Гость|08.01.2017 11:26|

Отвечающий,а про женщин водятлов забыл

Гость|08.01.2017 11:36|

А с пешеходами-нарушителями, которые наглядя лезут, что делать будем?

Гость|08.01.2017 11:42|

Гость писал(a):

с пешеходами-нарушителями, которые наглядя лезут, что делать будем?
Давить

Гость|08.01.2017 11:44|

Лучше бы ГИБДД занялось состоянием дорог, и выписала штраф коммунальщикам за то что не чистят снег.

Гость|08.01.2017 11:49|

Меня не оштрафуют точно. Со стоянки не выехать. Буду пешеходом.

Гость|08.01.2017 11:50|

Гость писал(a):

Гость|08.01.2017 11:44|

Лучше бы ГИБДД занялось состоянием дорог, и выписала штраф коммунальщикам за то что не чистят снег.

они в суд подавать любят по этой теме, через год полтора только штраф можно получить будет после тяжб. А на рядовых граждан прямая указка сверху - ШТРАФОВАТЬ. БЕЗ РАЗБОРУ. Если выписан протокол - хрен че докажешь в "суде" судья даже не смотрит - пишет штраф и все. может 5 суток дать.

Гость|08.01.2017 11:58|

Гость писал(a):

ТВОИХ ДЕТЁНЫШЕЙ ВЫЕБУ ВО ВСЕ ЩЕЛИ ВЫБЛЯДКОВ И НА ФАРШ БЛЯДИНОЕ ПОРОЖДЕНИЕ. ТВОЮ СЕМЬЮ В ЖОПЫ НА ТВОИХ ГЛАЗАХ ЕБАТЬ БУДУ-ВСЮ ТВОЮ СКОТО СЕМЬЮ. А ТЫ РЕАЛЬНО УПАДЁШЬ НА КОЛЕНИ И ОТСАСЫВАТЬ БУДЕШЬ ДОЛГО И В ЖОПУ ТЫ ВЫЕБАН БУДЕШЬ РЕАЛЬНО ПИДОР.
А соснёшь?

Гость|08.01.2017 12:05|

Гость писал(a):

Давить
Ту шлюху которая тебя разродила в первую очередь раздавить надо. Потом твоего ребёнка раздавить... чтобы род поганый остановить.

Имя: Гость
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