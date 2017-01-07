07.01.2017 | 11:02

В связи с обильным снегопадом, обрушившимся на Пензу, в субботу, 7 января, мэр Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, на котором обсудили план работ по очистке города.

«Во встрече приняли участие его заместители Юрий Ильин и Владимир Попков, главы районных администраций Надежда Москвитина, Лидия Белякова, Олег Денисов и Евгений Гусейнов, начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин, начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов и директор департамента ЖКХ Вячеслав Голохвастов», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Виктор Кувайцев поручил своим заместителям скоординировать работу по уборке снега. Для этого, по его словам, следует привлечь все подведомственные учреждения социальной направленности, культуры и образования, а бизнесменам нужно напомнить о необходимости вывозить снежные валы, собранные около предприятий.

«Чисто должно быть не только на проезжей части, но и на тротуарах, а также внутридворовых территориях. Особое внимание нужно уделить труднопроходимым для транспорта местам», - отметил мэр Пензы.