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Общество | Виктор Кувайцев потребовал усилить работу по очистке города от снега

07.01.2017|11:02
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В связи с обильным снегопадом, обрушившимся на Пензу, в субботу, 7 января, мэр Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, на котором обсудили план работ по очистке города.

«Во встрече приняли участие его заместители Юрий Ильин и Владимир Попков, главы районных администраций Надежда Москвитина, Лидия Белякова, Олег Денисов и Евгений Гусейнов, начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин, начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов и директор департамента ЖКХ Вячеслав Голохвастов», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Виктор Кувайцев поручил своим заместителям скоординировать работу по уборке снега. Для этого, по его словам, следует привлечь все подведомственные учреждения социальной направленности, культуры и образования, а бизнесменам нужно напомнить о необходимости вывозить снежные валы, собранные около предприятий.

«Чисто должно быть не только на проезжей части, но и на тротуарах, а также внутридворовых территориях. Особое внимание нужно уделить труднопроходимым для транспорта местам», - отметил мэр Пензы.

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Гость|07.01.2017 11:25|

Каждый снегопад такое совещание, они что сами не понимают?

Гость|07.01.2017 11:29|

Создают образ грозного жесткого руководителя города. А на деле только слова не подкреплённые делами. Как было всё снегом завалеео,так и останется до апреля.

Гость|07.01.2017 11:42|

НА ВОРОШИЛОВА вообще не очищают(

Гость|07.01.2017 11:42|

Все вот и пришел настоящий снег,первый раз за эту зиму.В городе полная,полнейшая попа.Дороги все в снегу,про дворы вообще молчу.Лучше не выезжать.Одно спасение,что вчера многие бухали и с утра машин почти нет.

Имя: Гость
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