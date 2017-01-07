07.01.2017 | 12:15

Проблемы межнациональных конфликтов в студенческой среде и пути их решения стали главными темами на заседании круглого стола в Пензенском государственном университете.

В многопрофильном колледже этого вуза проходят обучение русские, татары, мордва, украинцы, армяне, грузины и представители многих других народов.

Одна из задач преподавателей - привить молодежи толерантность и уважение. Ректор ПГУ Александр Гуляков как пример сплоченности привел события Великой Отечественной войны.

«В окопах сидели представители всех национальностей. В атаку против фашистов шли дружно. Благодаря этому они смогли победить», - подчеркнул Александр Гуляков.

Несмотря на то что в нашем городе межнациональные отношения у студентов складываются благополучно, в России, как и во всем мире, эта тема более чем актуальна. И у молодежи есть свое видение решения данной проблемы.

«Думаю, стоит устраивать мероприятия, в которых будут принимать участие все студенты ПГУ и нашего колледжа, чтобы мы могли узнать о культуре представителей других национальностей, подружиться с ними», - отметила учащаяся многопрофильного колледжа ПГУ Нона Минасян.

«Я уже год в Пензе, не замечал никаких межнациональных проблем. Чтобы их не было и в дальнейшем, нужно устраивать совместные концерты русских и иностранных студентов», - заявил другой учащийся многопрофильного колледжа ПГУ Абдурахман Хамид.

Участники встречи отметили целый ряд направлений работы, необходимых для решения проблемы межнациональных конфликтов, и подчеркнули, что дружить должны представители всех народов, независимо от цвета кожи, религии и традиций.