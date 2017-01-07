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Общество | В Пензе основной объем работ по уборке снега будет выполнен ночью

07.01.2017|13:05
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В Пензе уборка снега продолжится и ночью. Более того, именно в темное время суток будут выполнены основные работы по очистке дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в субботу, 7 января.

Автомобилистам рекомендовано не оставлять свои машины на обочинах для качественной работы спецтехники.

Во всех районах города усиленно ведется ликвидация последствий снегопада. На уборку улиц вышли сотрудники управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, а также представители малого и среднего бизнеса.

Так, в Октябрьском районе задействованы 174 человека, в Железнодорожном - 138, в Ленинском - 163, в Первомайском - 248.

Кроме того, в Пензе работает около 70 единиц спецтехники.

Напомним: в связи с обильным снегопадом, обрушившимся на город, в субботу, 7 января, мэр Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, на котором обсудили план работ по очистке города.

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Гость|07.01.2017 13:30|

penzainform.ru писал(a):

Так, в Октябрьском районе задействованы 174 человека, в Железнодорожном - 138, в Ленинском - 163, в Первомайском - 248.
Да ладно, знаем, а не видно их по той причине что и 500 строителей в перинатальном потому что они разбросаны по сменам.

И тут без угроз губернатора видимо не обойтись.

Что там Ильин лепетать будет на этот раз? Зама какого пошлёт, не дурак же он сам к губернатору на отчёт ходить.

Гость|07.01.2017 13:38|

Снега кот наплакал,они уже руки вверх подняли.Сразу видно,что город не готов к серьезным испытаниям.

Гость|07.01.2017 13:45|

Всем предлагаю оказать помощь по уборке снега нашим комунальщикам.9564

Гость|07.01.2017 13:47|

Мы работать будем ночью ......

Гость|07.01.2017 13:53|

Гость писал(a):

Гость|07.01.2017 13:45|

Всем предлагаю оказать помощь по уборке снега нашим комунальщикам.9564

Полностью поддерживаю и основные работы буду проводить ночью.

Гость|07.01.2017 13:55|

Гость писал(a):

Всем предлагаю оказать помощь по уборке снега нашим комунальщикам.9564
и утилизировать все убогие вазики?

Гость|07.01.2017 14:00|

А чего днем-то не работается. Машин на дорогах не так уж и много. а то как бы ночью не уработались.

Гость|07.01.2017 14:06|

Вчера 100 сегодня 70. Регресс, однако.

Гость|07.01.2017 14:09|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, в Пензе работает около 70 единиц спецтехники.
А где остальная техника? Каждую осень, при подготовке к зиме, называются совершенно другие цифры. Или у нас как у Гоголя "Мертвые души"? Техника покупается, обслуживается, но почему то не используется.

Гость|07.01.2017 14:18|

Гость писал(a):

А чего днем-то не работается. Машин на дорогах не так уж и много. а то как бы ночью не уработались.
Нет, они типа работают-едут четыре трактора друг за другом, бензин катают,просто так, ничего не расчищая, а пешеходы-это не люди, пусть утонут в снегу, главное для своих жоповозок расчистить.

Гость|07.01.2017 14:20|

Гость писал(a):

а пешеходы-это не люди
сами себе протоптать могут!

Гость|07.01.2017 14:22|

Гость писал(a):

главное для своих жоповозок расчистить
естественно и для халявщиков пешеходов, дабы, их возил общественный транспорт! Я вот одного не пойму, почему пешеходы не оплачивают дорожный налог? Тротуары они просят, транспорт просят...а денег нет, не хорошо!

Гость|07.01.2017 14:25|

Гость писал(a):

пешеходы не оплачивают дорожный налог?
Хотя бы брать по трояку в год и то хоть на тротуары пойдёт ...

Гость|07.01.2017 14:28|

Да пусть не убирают этот снег . Пусть навалит его побольше . Вам то что что они не убирают . Пусть будет хаос . Это же так хорошо . Придёт скоро другое время будет вам не до уборки снега . Вот где будет весело только не всем .

Гость|07.01.2017 14:31|

Гость писал(a):

Придёт скоро другое время будет вам не до уборки снега
Когда? И что за время ?

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Имя: Гость
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