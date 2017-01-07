В Пензе уборка снега продолжится и ночью. Более того, именно в темное время суток будут выполнены основные работы по очистке дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в субботу, 7 января.
Автомобилистам рекомендовано не оставлять свои машины на обочинах для качественной работы спецтехники.
Во всех районах города усиленно ведется ликвидация последствий снегопада. На уборку улиц вышли сотрудники управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, а также представители малого и среднего бизнеса.
Так, в Октябрьском районе задействованы 174 человека, в Железнодорожном - 138, в Ленинском - 163, в Первомайском - 248.
Кроме того, в Пензе работает около 70 единиц спецтехники.
Напомним: в связи с обильным снегопадом, обрушившимся на город, в субботу, 7 января, мэр Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, на котором обсудили план работ по очистке города.
penzainform.ru писал(a):Да ладно, знаем, а не видно их по той причине что и 500 строителей в перинатальном потому что они разбросаны по сменам.
И тут без угроз губернатора видимо не обойтись.
Что там Ильин лепетать будет на этот раз? Зама какого пошлёт, не дурак же он сам к губернатору на отчёт ходить.