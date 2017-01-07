07.01.2017 | 13:05

В Пензе уборка снега продолжится и ночью. Более того, именно в темное время суток будут выполнены основные работы по очистке дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в субботу, 7 января.

Автомобилистам рекомендовано не оставлять свои машины на обочинах для качественной работы спецтехники.

Во всех районах города усиленно ведется ликвидация последствий снегопада. На уборку улиц вышли сотрудники управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, а также представители малого и среднего бизнеса.

Так, в Октябрьском районе задействованы 174 человека, в Железнодорожном - 138, в Ленинском - 163, в Первомайском - 248.

Кроме того, в Пензе работает около 70 единиц спецтехники.

Напомним: в связи с обильным снегопадом, обрушившимся на город, в субботу, 7 января, мэр Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, на котором обсудили план работ по очистке города.