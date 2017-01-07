07.01.2017 | 16:22

У храма Святого Благоверного Князя Дмитрия Донского организовали гулянья в честь светлого праздника Рождества Христова. Юные пензенцы, пришедшие к церкви, больше всего ждали появления Деда Мороза.

За несколько недель до этого праздника была проведена благотворительная акция, в ходе которой жители города, а также организации могли пожертвовать храму подарки для детей из малообеспеченных семей и инвалидов. В общей сложности набрали почти 150 комплектов.

«Кто-то приносил игрушки, кто-то вещи. Социальные службы давали нам списки нуждающихся. Мы фактически обеспечили подарками всех», - рассказал настоятель храма Дмитрия Донского протоиерей Василий Кочетков.

Для участников праздника были подготовлены веселые конкурсы, викторины и горячий чай из русского самовара.