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Общество | Пензенцев призвали соблюдать правила поведения на водоемах

07.01.2017|13:46
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Сотрудники отдела безопасности людей на водных объектах и государственной инспекции по маломерным судам продолжают патрулировать водоемы Пензенской области.

Во время ежедневных рейдов с рыбаками проводят разъяснительную работу, раздают памятки и листовки, а также напоминают способы спасения и телефоны экстренных служб.

«Главное управление МЧС России по области обращается к пензенцам с просьбой проявлять сознательность и соблюдать простые правила поведения на водоемах в зимний период. Не подвергайте свою жизнь опасности, берегите себя и своих близких!» - призвали в пресс-службе ведомства.

Напомним: 1 января 2017-го мужчина провалился в полынью реки Суры. Сотрудники расположенной поблизости спасательной станции добежали до места ЧП, в водолазных костюмах подползли к полынье и вытянули мужчину из воды, после чего транспортировали по хрупкому льду к берегу.

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