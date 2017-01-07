07.01.2017 | 09:28

В субботу, 7 января, губернатор Иван Белозерцев обратился к православным христианам Пензенской области.

«Сердечно поздравляю вас со светлым, прекрасным праздником - Рождеством Христовым!

Сегодня завещанные родителями, бережно сохраненные Русской православной церковью христианские традиции мира, милосердия и справедливости, сострадания к ближнему развиваются и сеют все самое ценное и доброе в народе.

От всей души желаю, чтобы родившийся Христос даровал нам крепость духовных и телесных сил, божественную благодать и укрепил в многотрудном служении Отечеству!» - говорится в обращении главы региона.