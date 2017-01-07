07.01.2017 | 15:36

Одной из серьезных проблем областного центра губернатор Иван Белозерцев считает бесконечные аварии на коммунальных сетях.

Из-за этого пензенцы часто остаются без тепла и горячей воды. Начало зимнего сезона-2016/2017 стало рекордным по числу отключений. В ноябре и декабре люди мерзли и в домах, и в разных учреждениях.

«За что платить, если у нас больше двух недель нет отопления?» - возмутилась жительница дома № 107 на ул. Чаадаева Нина Дорофеева.

«У меня ноги мерзнут, я и так не могу ходить, а еще и этот холод», - посетовала жительница дома № 23а на ул. Клары Цеткин Нина Пермякова.

«Это издевательство над народом!» - подытожила жительница Пензы Валентина Володина.

Городские коммуникации сильно изношены. И год от года ситуация все хуже. Иван Белозерцев говорит, что проблему надо решать уже в 2017-м.

Один из вариантов такой. Строительные компании должны возводить рядом с новыми многоэтажками автономные котельные. Это позволит уйти от проблем, которые возникают при обслуживании тепловых сетей большой протяженности.

«У нас такая практика в многоэтажных домах есть. Люди меньше платят за тепло, потому что снижаются затраты», - сообщил Иван Белозерцев.

Уже существующие сети нужно срочно восстанавливать. Действующая программа по модернизации и капитальному ремонту работает плохо. Ресурсоснабжающие компании выделяют недостаточно средств.

«Задача муниципальной власти - побуждать их через исковые обращения в суд и прокуратуру к тому, чтобы закладывали больше денег на плановый ремонт сетей. Такая договоренность на 2017 год у нас с ресурсоснабжающими компаниями есть», - отметил глава региона.

Также область будет стараться входить в федеральные программы, позволяющие модернизировать коммунальные сети.