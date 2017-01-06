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Общество | Воспитанники детсада «Машенька» поучаствовали в новогоднем квесте

06.01.2017|12:00
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В детском саду «Машенька» устроили квест под названием «Заколдованный праздник». В нем участвовали и воспитанники учреждения, и их родители.

«Это инновационные технологии, которые используются сейчас в дошкольном образовании. Такие мероприятия интересны и детям, и взрослым», - пояснила зам. заведующей детским садом № 8 «Машенька» Елена Андриянова.

Участников новогодних приключений ждали спортивные, творческие и интеллектуальные конкурсы. После каждого из этапов квеста давали подсказку - куда двигаться дальше.

В итоге, обойдя почти все здание, дети и взрослые собрались у новогодней елки. Там их ждал ларец с подарками. Добро, как всегда, победило зло.

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