06.01.2017 | 12:00

В детском саду «Машенька» устроили квест под названием «Заколдованный праздник». В нем участвовали и воспитанники учреждения, и их родители.

«Это инновационные технологии, которые используются сейчас в дошкольном образовании. Такие мероприятия интересны и детям, и взрослым», - пояснила зам. заведующей детским садом № 8 «Машенька» Елена Андриянова.

Участников новогодних приключений ждали спортивные, творческие и интеллектуальные конкурсы. После каждого из этапов квеста давали подсказку - куда двигаться дальше.

В итоге, обойдя почти все здание, дети и взрослые собрались у новогодней елки. Там их ждал ларец с подарками. Добро, как всегда, победило зло.