06.01.2017 | 11:57

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области провели внеплановую выездную проверку магазина «Наш», расположенного в Шемышейке, и изъяли для лабораторно-инструментального исследования три пятилитровые емкости реализуемой там незамерзающей стеклоомывающей жидкости HUSKY-30С производства ООО «Лангория» (г. Москва).

В ходе исследований выяснилось, что в незамерзайке превышено содержание метанола - более 0,1% при нормативе не более 0,05%. При этом использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа таких средств населению в России запрещены.

«В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, который имеет неприятный резкий запах, напоминающий ацетон. Метиловый спирт обладает слабым запахом, неотличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Метиловый спирт может вызвать отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании.

«При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества», - подчеркнули в ведомстве.