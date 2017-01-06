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Общество | В шемышейском магазине обнаружили некачественную незамерзайку

06.01.2017|11:57
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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области провели внеплановую выездную проверку магазина «Наш», расположенного в Шемышейке, и изъяли для лабораторно-инструментального исследования три пятилитровые емкости реализуемой там незамерзающей стеклоомывающей жидкости HUSKY-30С производства ООО «Лангория» (г. Москва).

В ходе исследований выяснилось, что в незамерзайке превышено содержание метанола - более 0,1% при нормативе не более 0,05%. При этом использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа таких средств населению в России запрещены.

«В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, который имеет неприятный резкий запах, напоминающий ацетон. Метиловый спирт обладает слабым запахом, неотличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Метиловый спирт может вызвать отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании.

«При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества», - подчеркнули в ведомстве.

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Гость|06.01.2017 12:09|

penzainform.ru писал(a):

а также продажа таких средств населению в России запрещены.
Незамерзайку разрешено пить? Страна дураков-запретите к продаже ножи и верёвки, кирпичи ещё.

А за качество продукта в цивилизованных странах отвечает производитель.

Гость|06.01.2017 12:13|

penzainform.ru писал(a):

проверку магазина «Наш»
Немногие люди, даже среди ученых, вплотную сталкиваются с тем фактом, что Вселенная в основном представляет собой случайно движущиеся частицы и что чудо, которым мы так восторгаемся, — это всего лишь незначительная статистическая флуктуация. Прекрасные галактические структуры, которыми мы так часто восхищаемся, составляют лишь 0,5 % от массы Вселенной и миллиардную долю общего числа ее элементарных частиц. Большая часть Вселенной состоит из частиц, движущихся преимущественно случайно.

Гость|06.01.2017 12:34|

Надо бороться с некачественным алкоголем.

Имя: Гость
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