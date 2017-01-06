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Общество | В 2017 году размер материнского капитала не изменится

06.01.2017|14:01
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Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и составит 453 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Для получения права на сертификат необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года.

При этом, как и раньше, само получение маткапитала и распоряжение его средствами временем не ограничены.

«Направления использования материнского капитала остаются теми же. Это улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии для мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов», - сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

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Гость|06.01.2017 18:56|

насколько, я осведомлен, Путин заморозил размер материнского капитал до 2020 года, так что эту новость можете ещё 3 года писать

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