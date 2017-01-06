06.01.2017 | 17:56

В 2017 году компенсацию по оплате питания в детских садах будут получать не все. Вводится так называемый критерий нуждаемости, то есть государство станет помогать малообеспеченным семьям.

Раньше у любых мам и пап, пользующихся услугами дошкольных учреждений, были льготы.

Тем, кто имеет одного ребенка, из бюджета возвращали 20% суммы, которую заплатили родители в месяц. Тем, у кого два малыша, отдавали назад 50%, три и больше - 70%.

Теперь будет иначе. Министерство образования разработало соответствующий документ.

«Критерий нуждаемости - полтора прожиточных минимума на каждого совершеннолетнего члена семьи. То есть доход каждого из них не должен превышать 12 783 рублей», - пояснил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Если сумма на каждого члена выше, компенсация семье не положена. Министр назвал возможные цифры. Точные будут известны уже в этом месяце.

По словам Александра Воронкова, большинство получателей меру поддержки сохранят. Сейчас за пребывание ребенка в детсаду горожане платят 75 рублей в день.

«20% от 75 рублей - это рублей 15. Для тех, у кого хороший доход, это мелочи, а мы отнимаем эти деньги у тех, кому могли бы помочь», - отметил Александр Воронков.

Нововведение коснется только тех, кто впервые отправляет детей в сад в 2017 году.

Понятие «критерий нуждаемости» появляется не только в системе образования, но и в других сферах, причем во всей России.

«Позиция Президента Российской Федерации, Председателя Правительства, глав субъектов РФ такова: нельзя раздавать деньги из бюджета всем подряд», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2016-м разные социальные выплаты в нашем регионе получили 420 тысяч жителей. На эти цели было направлено 5 миллиардов 300 миллионов рублей.