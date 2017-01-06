06.01.2017 | 13:36

Судебные приставы своими силами устроили праздник для малышей, чьи родители не платят алименты. Дед Мороз щедро раздавал приглашенным на елку сладкие подарки.

Проведение подобных новогодних праздников стало доброй традицией сотрудников регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Они не перестают напоминать нерадивым мамам и папам об их родительском долге.

В Пензе и Заречном около трех тысяч должников. В их числе и мужчины, и женщины, которые не обременяют себя затратами на содержание детей.

«Суммы разные, долги доходят и до миллиона рублей», - отметила начальник отдела по взысканию алиментов УФССП России по области Татьяна Ганеева.

Кстати, в отношении неплательщиков ужесточились меры.

«Если гражданин не выплачивает алименты два месяца, мы привлекаем его к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Ему грозит арест до 10 суток либо до 100 часов обязательных работ. Если должник продолжает уклоняться от уплаты алиментов, то еще через два месяца возбуждается уголовное дело по статье 157 УК РФ», - сообщила Татьяна Ганеева.