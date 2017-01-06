06.01.2017 | 17:35

Заканчивается разборка мостовых конструкций Свердловского путепровода, капитальный ремонт которого начался в конце осени прошлого года. Таким образом, первая стадия работ практически завершена.

«До паводка мы планируем смонтировать пять опор и навести пролетные строения, то есть балки», - сообщил главный инженер компании-подрядчика Александр Недопекин.

После реконструкции Свердловский мост станет на три метра шире.

«Увеличится его пропускная способность. Мост будет выполнен из современных материалов. При ремонте используются новейшие технологии», - пояснил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Освоены почти 328 миллионов рублей. Губернатор приехал посмотреть, на что потрачены эти деньги.

На объекте заняты 65 человек: 55 строителей и 10 механизаторов, работы ведутся круглосуточно, без выходных.

Планируется, что движение транспорта по Свердловскому мосту, протяженность которого 300 метров, возобновится в декабре 2017-го.