Заканчивается разборка мостовых конструкций Свердловского путепровода, капитальный ремонт которого начался в конце осени прошлого года. Таким образом, первая стадия работ практически завершена.
«До паводка мы планируем смонтировать пять опор и навести пролетные строения, то есть балки», - сообщил главный инженер компании-подрядчика Александр Недопекин.
После реконструкции Свердловский мост станет на три метра шире.
«Увеличится его пропускная способность. Мост будет выполнен из современных материалов. При ремонте используются новейшие технологии», - пояснил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.
Освоены почти 328 миллионов рублей. Губернатор приехал посмотреть, на что потрачены эти деньги.
На объекте заняты 65 человек: 55 строителей и 10 механизаторов, работы ведутся круглосуточно, без выходных.
Планируется, что движение транспорта по Свердловскому мосту, протяженность которого 300 метров, возобновится в декабре 2017-го.
Также как и мост, ведущий в Согласие, стал 5-полосным после реконструкции.На нем еще реверсивное движение собирались сделать...