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Общество | В Пензе открылась рождественская ярмарка

05.01.2017|10:01
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В четверг, 5 января, на улице Суворова, 120, в Пензе (на территории бывшего троллейбусного депо) открылась рождественская ярмарка.

Свою продукцию жителям областного центра предлагают фермеры и предприниматели из Пензенского, Каменского, Никольского, Малосердобинского, Лопатинского, Тамалинского и Белинского районов.

«К праздничному столу можно приобрести домашних кур по цене от 125 рублей за кг, уток - от 300 рублей. Также в продаже свинина от 250 рублей за килограмм, мороженая рыба от 70, яблоки от 60, молоко от 35, хлеб от 24, копчения от 300, соленья от 80», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в администрации областного центра.

Ярмарка будет работать с 5 по 8 января с 8:00 до 16:00.

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Гость|05.01.2017 10:25|

penzainform.ru писал(a):

открылась рождественская ярмарка
Пред рождественская

Имя: Гость
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