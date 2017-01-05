05.01.2017 | 14:43

Новогодние каникулы - разгар зимнего сезона в Спутнике. Занятие по душе там находят себе и взрослые, и дети.

Для всех гостей набережной работает огромная семиметровая горка с двумя спусками. Взять в прокат ледянку или тюбинг можно там же, в двух шагах от горки. В прокате есть и коньки, ведь на набережной расположился большой каток под открытым небом.

Любители зимних соревнований могут сыграть в хоккей. Также набережная ждет поклонников лыжного спорта и скандинавской ходьбы.

Кроме того, Спутник готов предложить гостям разнообразные аттракционы. Например, там есть зимний вариант надувного банана (его привязывают к снегоходу). Каждый день с 13:00 до 16:00 можно проехаться в собачьей упряжке с хаски.

Каждый день каникул в 12:00 в Спутнике начинаются веселые детские елки, а в 18:00 - вечерняя программа.

6 января в микрорайоне по традиции состоится большой семейный праздник «Зимние забавы», а 7 января - праздник в честь Рождества и хоккейный турнир.

Весело прошла и новогодняя ночь: тысячи людей посмотрели обращение Президента на большом экране, от души повеселились с Дедом Морозом и Снегурочкой, полюбовались салютом.

Фотоотчеты с праздников можно посмотреть на сайте penza-sputnik.ru и в официальных сообществах Города Спутника в соцсетях.