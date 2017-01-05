05.01.2017 | 16:09

Визит в строящийся перинатальный центр не порадовал губернатора. Увидеть чистые, уже отделанные помещения Ивану Белозерцеву не удалось: их еще просто нет.

А ведь, по последним данным, подрядчики должны закончить свою часть работ уже в этом месяце. Руководитель проекта сообщил, что у него на объекте трудятся больше 300 человек. Но найти их на этажах оказалось непросто.

«Здесь нас шестеро, где трудятся другие и сколько их, мы не знаем», - рассказала одна из рабочих.

Глава региона требует, чтобы строительство шло активнее, а присутствие людей на объекте было более очевидным.

«Мы обязаны сдать объект в марте, в это время здесь уже должны пройти первые роды», - заявил губернатор.

Строители пообещали, что не подведут.

«В период с 12-го по 15-е придут лифты, которые не производят в России. В течение двух-трех недель мы их смонтируем. Вентиляционное оборудование уже пришло. В январе-феврале общие строительные работы мы закончим», - сообщил руководитель проекта по строительству перинатального центра Алексей Толстов.