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Общество | Губернатор потребовал ускорить строительство перинатального центра

05.01.2017|16:09
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Визит в строящийся перинатальный центр не порадовал губернатора. Увидеть чистые, уже отделанные помещения Ивану Белозерцеву не удалось: их еще просто нет.

А ведь, по последним данным, подрядчики должны закончить свою часть работ уже в этом месяце. Руководитель проекта сообщил, что у него на объекте трудятся больше 300 человек. Но найти их на этажах оказалось непросто.

«Здесь нас шестеро, где трудятся другие и сколько их, мы не знаем», - рассказала одна из рабочих.

Глава региона требует, чтобы строительство шло активнее, а присутствие людей на объекте было более очевидным.

«Мы обязаны сдать объект в марте, в это время здесь уже должны пройти первые роды», - заявил губернатор.

Строители пообещали, что не подведут.

«В период с 12-го по 15-е придут лифты, которые не производят в России. В течение двух-трех недель мы их смонтируем. Вентиляционное оборудование уже пришло. В январе-феврале общие строительные работы мы закончим», - сообщил руководитель проекта по строительству перинатального центра Алексей Толстов.

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Гость|05.01.2017 17:26|

penzainform.ru писал(a):

«Мы обязаны сдать объект в марте, в это время здесь уже должны пройти первые роды», - заявил губернатор.
Эх и не повезет, кого загонят туда рожать в марте-апреле во чтобы-то ни стало, чтобы отчитаться перед центром за "освоенные" бабки...

Гость|05.01.2017 17:27|

penzainform.ru писал(a):

«В период с 12-го по 15-е придут лифты, которые не производят в России.
Могилевлифтмаш, хе-хе?

Гость|05.01.2017 17:52|

Торгашов то живой?

Гость|05.01.2017 18:02|

Болтун

Гость|05.01.2017 18:05|

в 4 больнице воды нет. Губернатор, го к нам!

Гость|05.01.2017 18:15|

а на цирке есть рабочие.

Гость|05.01.2017 18:17|

Полный развал. Никто никого не слушает, все врут. Потму что никакой ответственности. Рука руку моет

Гость|05.01.2017 18:27|

каков поп таков приход

Гость|05.01.2017 18:32|

Шило на мыло сменили!

Гость|05.01.2017 18:45|

penzainform.ru писал(a):

Глава региона требует,

Наконец то губернатор стукнул кулаком по столу.

Гость|05.01.2017 18:45|

Гость писал(a):

в 4 больнице воды нет. Губернатор, го к нам!
Он там был.Толку нет.От бестолкового,косноязычного румянцевощекого дебила.

Гость|05.01.2017 18:46|

В марте 2016 года, ООО "РТ-СоцСтрой" отказался от договора подряда в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей со стороны ООО ЦСК "Сигма".

Евлашовский депутат Илья Торгашов - генеральный директор директор Центральной строительной компании ЦСК "Сигма" - подрядчик строительства пензенского перинатального центра, был отстранен от реализации проекта.

Некоторые конструкции перинатального центра стали демонтировать, ибо ЦСК "Сигма" построил их из материала, неутвержденного в проекте.

Генеральный директор ООО Центральной строительной Компании "Сигма" - депутат Комитета местного самоуправления рабочего поселка Евлашево, Кузнецкого района, Пензенской области шестого созыва - Илья Торгашов и "сотоварищи" объегорили своих строителей, смежников и подрядчиков. Правоохранители заподозрили руководство ЦСК "Сигма" в растрате... 200 миллионов рублей на строительстве пензенского перинатального центра и возбудили уголовное дело, арестовали счёта и имущество, а "зиц председатель" угодил под домашний арест.

Для справки: ООО ЦСК "Сигма" зарегистрирована по адресу Пензенская обл, г.Пенза, ул.Революционная, д.71, 440000. Генеральный директор организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИГМА" Торгашов Илья Михайлович

Учредители ООО ЦСК "Сигма":

- ООО "СДС"50.5%

- ООО НВП "ЕВРОПА"49.5

http://www.nlomov.net/iforum/viewtopic.php?f=12&t=2806

Гость|05.01.2017 18:46|

Когда будут судить Пашкова?

Гость|05.01.2017 18:46|

Гость писал(a):

в 4 больнице воды нет. Губернатор, го к нам!

Он там был.Толку нет.От бестолкового,косноязычного румянцевощекого дебила.

Там и сортиров нет.Дураку это не показали.

Имя: Гость
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