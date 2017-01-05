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Общество | 15 семей приняли участие в конкурсе по лепке снеговиков

05.01.2017|13:31
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В среду, 4 января, в Кузнецке прошел семейный конкурс по лепке снеговиков. Горожане соревновались на 2 площадках - возле молодежно-эстетического центра «Юность» и у храма в Западном микрорайоне.

Участие в конкурсе приняли 15 семейных команд. В соответствии с условиями каждая из них должна была представить на суд жюри только одного снеговика высотой не ниже 1,5 метра. На его создание отводился час.

«Все работы участников отличались красотой и оригинальностью», - отметили в пресс-службе местной мэрии.

Все участники получили в награду поощрительные новогодние призы. Авторам лучших творений достались дипломы и торты с символикой конкурса.

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