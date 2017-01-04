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Общество | За три дня в Пензенской области произошло шесть пожаров

04.01.2017|09:52
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Во вторник, 3 января, в Главном управлении МЧС России по Пензенской области состоялось совещание, посвященное обеспечению безопасности граждан во время новогодних и рождественских праздников.

Было озвучено, что за три дня 2017 года в регионе произошло шесть пожаров. Погиб один человек, спасены четверо. Происшествий на водных объектах не зафиксировали.

Режим повышенной готовности введен на территории Пензенской области до 15 января. Во всех районах созданы межведомственные рабочие группы.

«Ежедневно они проводят профилактические рейды по местам проживания социально неадаптированных граждан, посещают одиноких пенсионеров и многодетные семьи. Проводят инструктажи по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, напоминают телефоны экстренных служб», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства.

Каждый день патрулируются и водоемы. С рыбаками проводятся беседы.

«Необходимо продолжать активную профилактическую работу, чтобы не допустить гибели жителей нашего региона», - поручил по итогам заседания зампред правительства Дмитрий Семенов.

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Гость|04.01.2017 10:14|

Каменный век. В домах ни воды ни газа. Разгромили крестьян, чтобы землю китайцам продать.

Гость|04.01.2017 10:23|

Это только в Шемышейки и в Сосновоборске,там военные пришли и военное положение ввели, пошли положительные результаты,инвесторы большими деньгами пришли,скоро не узнаем эти районы,Камешкир стал подниматься с колен

Гость|04.01.2017 10:24|

Из фильма Викинг понял, в деревне сейчас живут как при Владимире, только шмоки из Китая я продукты гмо.

Гость|04.01.2017 10:28|

С колен в шмымышейки поднялись но с локтей пока не получается

Гость|04.01.2017 10:34|

не надо заслуги чужих присваивать себе,хотя ты сделал много.

Гость|04.01.2017 10:37|

A что в Шемышейке изменилось за последние полгода, в лучшую сторону?

Гость|04.01.2017 10:48|

Мисс мордовочку выбрали!!Вдовин с колдаиса под нажился колхозное имущество обманным путем прибрал к себе и Ибрагимову продал колхозников оставил нищими,а сам стал миллионером вот где работа,прокуратуры,это похлеще Пашкова и делал это Фасгеев,Солдатов ему помогал с Афонькиным и все на воле.Если бы не Тепцов то что имеется в Районе и этого не было бы,он сумел приостановить этот беспредел.!!Люди только сейчас поняли кто такой Маршел бездельник и мошенник!!!

Гость|04.01.2017 10:52|

Это точно Наскафтым рухнул при нем,он рученку приложил ,там тоже не мешало расследовать и сделать его года на два ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ.

Имя: Гость
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