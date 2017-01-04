04.01.2017 | 09:52

Во вторник, 3 января, в Главном управлении МЧС России по Пензенской области состоялось совещание, посвященное обеспечению безопасности граждан во время новогодних и рождественских праздников.

Было озвучено, что за три дня 2017 года в регионе произошло шесть пожаров. Погиб один человек, спасены четверо. Происшествий на водных объектах не зафиксировали.

Режим повышенной готовности введен на территории Пензенской области до 15 января. Во всех районах созданы межведомственные рабочие группы.

«Ежедневно они проводят профилактические рейды по местам проживания социально неадаптированных граждан, посещают одиноких пенсионеров и многодетные семьи. Проводят инструктажи по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, напоминают телефоны экстренных служб», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства.

Каждый день патрулируются и водоемы. С рыбаками проводятся беседы.

«Необходимо продолжать активную профилактическую работу, чтобы не допустить гибели жителей нашего региона», - поручил по итогам заседания зампред правительства Дмитрий Семенов.