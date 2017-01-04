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Общество | Около 250 школьников отправились в областной агитпоход

04.01.2017|16:03
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Около 250 школьников отправились в областной агитпоход в Кузнецкий район. По пути они побывают в различных населенных пунктах.

«Каждый отряд посетит около пяти сел. Программа у всех групп обширная: концерты, спортивные игры с местными ребятишками. Будем агитировать людей вести здоровый образ жизни», - рассказала заместитель директора областной станции юных туристов Татьяна Клочкова.

Длина пути у всех разная, зависит от маршрута. В среднем один отряд прошагает на лыжах километров 70. А встретятся они все в Кузнецке.

«Наш агитпоход посвящен Году экологии в России. Так что Кузнецкий район мы выбрали не просто так: там находится один из самых больших заповедников верховья Суры. Будем проводить наблюдения за птицами и животными, устроим экологический брейн-ринг», - добавила Татьяна Клочкова.

Некоторые участвуют в походе не первый раз. Говорят, такие активные каникулы лучше спокойного домашнего отдыха.

«Все довольные, радостные, потому что ждали целый год, чтобы еще раз пойти в агитпоход. Конечно, хотим получить удовольствие от него», - поделился участник похода Руслан Курмалеев.

«Там замечательная атмосфера. В этом году даже не думал, сразу пошел», - признался другой участник похода Кирилл Овчинников.

Детей провожали их родители и бабушки с дедушками. Без камеры сказали: теперь в праздничные дни можно будет поспать подольше.

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Гость|04.01.2017 17:45|

Ну да, похолодание до -25..-30 обещали, а детей на лыжах выгнали.

Гость|04.01.2017 17:50|

Гость писал(a):

а детей на лыжах выгнали
penzainform.ru писал(a):
Детей провожали их родители и бабушки с дедушками. Без камеры сказали: теперь в праздничные дни можно будет поспать подольше
и пить беспробудно. Докатились, дети им мешают жить.

Гость|04.01.2017 18:06|

Гость писал(a):

и пить беспробудно. Докатились, дети им
Они также не не будут мешать родителям.Одурманивание может быть со стороны т.н. священников.

Гость|04.01.2017 18:12|

Гость писал(a):

и пить беспробудно. Докатились, дети им

Они также не не будут мешать родителям.Одурманивание может быть со стороны т.н. священников.

В последние годы многие теологи и христианские апологеты убедили себя и своих последователей в том, что у них есть сокрушительный и бескомпромиссный научный аргумент в пользу существования Бога. Они утверждают, что параметры физики настолько точно настроены, что если бы хоть один из этих параметров слегка отличался от своего нынешнего значения, то жизнь — а тем более жизнь человека — была бы невозможна нигде во Вселенной.

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