04.01.2017 | 16:03

Около 250 школьников отправились в областной агитпоход в Кузнецкий район. По пути они побывают в различных населенных пунктах.

«Каждый отряд посетит около пяти сел. Программа у всех групп обширная: концерты, спортивные игры с местными ребятишками. Будем агитировать людей вести здоровый образ жизни», - рассказала заместитель директора областной станции юных туристов Татьяна Клочкова.

Длина пути у всех разная, зависит от маршрута. В среднем один отряд прошагает на лыжах километров 70. А встретятся они все в Кузнецке.

«Наш агитпоход посвящен Году экологии в России. Так что Кузнецкий район мы выбрали не просто так: там находится один из самых больших заповедников верховья Суры. Будем проводить наблюдения за птицами и животными, устроим экологический брейн-ринг», - добавила Татьяна Клочкова.

Некоторые участвуют в походе не первый раз. Говорят, такие активные каникулы лучше спокойного домашнего отдыха.

«Все довольные, радостные, потому что ждали целый год, чтобы еще раз пойти в агитпоход. Конечно, хотим получить удовольствие от него», - поделился участник похода Руслан Курмалеев.

«Там замечательная атмосфера. В этом году даже не думал, сразу пошел», - признался другой участник похода Кирилл Овчинников.

Детей провожали их родители и бабушки с дедушками. Без камеры сказали: теперь в праздничные дни можно будет поспать подольше.