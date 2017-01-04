04.01.2017 | 09:20

Из-за снегопада, начавшегося в области вечером во вторник, 3 января, в Пензе активизировалась работа коммунальных служб.

По информации оперативного дежурного ЕДДС, ночью в городе работало 84 единицы техники МУП «Пензадормост». Наутро глава администрации Виктор Кувайцев провел объезд улиц. В каждом районе организовали оперативную планерку, на которой были поставлены задачи на день.

Так, главам районных администраций поручили проконтролировать, как управляющие компании и ТСЖ убирают внутридворовые территории.

«Во дворах должны быть очищены не только проезды, но и тротуары и пешеходные дорожки. Люди не должны страдать», - подчеркнул мэр.

От директора МУП «Пензадормост» потребовали в первую очередь обратить на качество уборки мостов и путепроводов.

«Техника должна выходить на дороги в полном объеме. Кроме того, в связи с понижением температуры необходимо более качественно обрабатывать проезжую часть противогололедными материалами», - подчеркнул Кувайцев.