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Общество | Коммунальщикам поручили расчистить от снега мосты и дворы

04.01.2017|09:20
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Из-за снегопада, начавшегося в области вечером во вторник, 3 января, в Пензе активизировалась работа коммунальных служб.

По информации оперативного дежурного ЕДДС, ночью в городе работало 84 единицы техники МУП «Пензадормост». Наутро глава администрации Виктор Кувайцев провел объезд улиц. В каждом районе организовали оперативную планерку, на которой были поставлены задачи на день.

Так, главам районных администраций поручили проконтролировать, как управляющие компании и ТСЖ убирают внутридворовые территории.

«Во дворах должны быть очищены не только проезды, но и тротуары и пешеходные дорожки. Люди не должны страдать», - подчеркнул мэр.

От директора МУП «Пензадормост» потребовали в первую очередь обратить на качество уборки мостов и путепроводов.

«Техника должна выходить на дороги в полном объеме. Кроме того, в связи с понижением температуры необходимо более качественно обрабатывать проезжую часть противогололедными материалами», - подчеркнул Кувайцев.

Источник — Фото пресс-службы администрации г. Пензы
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Гость|04.01.2017 09:27|

penzainform.ru писал(a):

Люди не должны страдать», - подчеркнул мэр.
Здрасти, приехали...

А как-же: "Иисус терпел и нам велел!" ?

Гость|04.01.2017 09:32|

А сами коммунальщики не знают что надо чистить? Чего напоминать-то? Вовремя не очистили -руководителя уволить и так несколько раз, пока последующие не поймут что надо выполнять свои обязанности без напоминаний. Глядиш и будет порядок

Гость|04.01.2017 09:40|

Чего,чего,а поручения и распоряжения раздавать умеют наши чиновники. А проконтролировать и по результатам предпринять меры не умеют и не хотят. Отсюда и бездействие.

Гость|04.01.2017 09:43|

Так они его и послушали. :D Не смешил бы народ. Бегает тявкает как собачонка маленькая, а всем глубоко пофиг на него.

Гость|04.01.2017 10:26|

В этом году действительно большой прогресс в очистке города, даже тротуары чистые, грех жаловаться! Спасибо

Гость|04.01.2017 10:31|

Не знаю у кого там тротуары чистые, Западную поляну вообще не чистят, просто едут мимо все снегоуборочные машины.

Гость|04.01.2017 10:35|

Ехал ночью по Гпз работают машинки, не спят

Гость|04.01.2017 10:36|

Гость писал(a):

Не знаю у кого там тротуары чистые, Западную поляну вообще не чистят, просто едут мимо все снегоуборочные машины.
Похоже начальники на Западной поляне не живут.

Гость|04.01.2017 10:50|

Правильно мэр делает, что город объезжает и сам видит, где что не так. Так и должен настоящий руководитель

Гость|04.01.2017 10:54|

Только везде не проедешь. Надо чтоб все чиновники районов также утро начинали. Тогда лучше станет

Гость|04.01.2017 11:00|

Был в Самаре, такое ощущение мы в миллионнике живём, у нас чисто

Имя: Гость
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