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Общество | Жители дома на Лядова отсудили у коммунальщиков 370 000 рублей

03.01.2017|17:02
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Семье из дома № 28 на улице Лядова удалось призвать к ответу коммунальщиков. В течение долгого времени в квартире на втором этаже промерзали и намокали наружные стены. В результате испортились обои, появилась плесень, пришло в негодность напольное покрытие, а главное, пострадал дорогой кухонный гарнитур. В МУП, которое обслуживает дом, жители жаловались неоднократно.

«На претензии составлялись лишь акты осмотра квартиры, но никаких мер не принималось», - уточнила помощник председателя Октябрьского районного суда г. Пензы Ольга Гнидина.

Тогда горожане обратились в суд. Просили взыскать с коммунальщиков стоимость ремонта и кухонного гарнитура. МУП «Жилье-12» исковые требования не признало, хотя и не отрицало, что плохо исполняло свои обязанности по содержанию многоэтажки, из-за чего протекли и промерзли швы между панелями. Сотрудники организации указали, что исправили все недостатки. Но служители Фемиды все равно встали на сторону людей, у которых пострадало имущество.

«В результате суд взыскал с ответчика стоимость восстановительного ремонта и кухонного гарнитура, а также компенсацию морального вреда, штраф за невыполнение требований в добровольном порядке и судебные издержки», - сообщила Ольга Гнидина.

Итоговая сумма, которую семья получила от коммунальщиков, - 370 тысяч рублей.

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