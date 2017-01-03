03.01.2017 | 17:02

Семье из дома № 28 на улице Лядова удалось призвать к ответу коммунальщиков. В течение долгого времени в квартире на втором этаже промерзали и намокали наружные стены. В результате испортились обои, появилась плесень, пришло в негодность напольное покрытие, а главное, пострадал дорогой кухонный гарнитур. В МУП, которое обслуживает дом, жители жаловались неоднократно.

«На претензии составлялись лишь акты осмотра квартиры, но никаких мер не принималось», - уточнила помощник председателя Октябрьского районного суда г. Пензы Ольга Гнидина.

Тогда горожане обратились в суд. Просили взыскать с коммунальщиков стоимость ремонта и кухонного гарнитура. МУП «Жилье-12» исковые требования не признало, хотя и не отрицало, что плохо исполняло свои обязанности по содержанию многоэтажки, из-за чего протекли и промерзли швы между панелями. Сотрудники организации указали, что исправили все недостатки. Но служители Фемиды все равно встали на сторону людей, у которых пострадало имущество.

«В результате суд взыскал с ответчика стоимость восстановительного ремонта и кухонного гарнитура, а также компенсацию морального вреда, штраф за невыполнение требований в добровольном порядке и судебные издержки», - сообщила Ольга Гнидина.

Итоговая сумма, которую семья получила от коммунальщиков, - 370 тысяч рублей.