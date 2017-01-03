03.01.2017 | 10:44

В понедельник, 2 января, в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы прошли межведомственные рейды с целью контроля за досугом детей в семьях, находящихся в группе риска.

«В них приняли участие сотрудники учреждений социального обслуживания населения, районных администраций, специалисты учреждений и ведомств системы профилактики», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Комиссия в этот день посетила 18 семей, где родители злоупотребляют спиртными напитками.

Как со взрослыми, так и с ребятами были проведены профилактические беседы о безопасности детей в период отопительного сезона, школьных каникул, в том числе в части предупреждения пожаров, об ответственности родителей за выполнение своих обязанностей по воспитанию, содержанию и развитию детей, а также о недопустимости приобретения и употребления несанкционированной алкогольной продукции.