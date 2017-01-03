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Общество | В Пензе комиссия посетила 18 семей, находящихся в группе риска

03.01.2017|10:44
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В понедельник, 2 января, в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы прошли межведомственные рейды с целью контроля за досугом детей в семьях, находящихся в группе риска.

«В них приняли участие сотрудники учреждений социального обслуживания населения, районных администраций, специалисты учреждений и ведомств системы профилактики», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Комиссия в этот день посетила 18 семей, где родители злоупотребляют спиртными напитками.

Как со взрослыми, так и с ребятами были проведены профилактические беседы о безопасности детей в период отопительного сезона, школьных каникул, в том числе в части предупреждения пожаров, об ответственности родителей за выполнение своих обязанностей по воспитанию, содержанию и развитию детей, а также о недопустимости приобретения и употребления несанкционированной алкогольной продукции.

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Гость|03.01.2017 10:51|

Пезпонт эта комиссиия

Гость|03.01.2017 11:47|

penzainform.ru писал(a):

родители злоупотребляют спиртными напитками.
penzainform.ru писал(a):
о недопустимости приобретения и употребления несанкционированной алкогольной продукции.
Оказывается санкционированные спиртяги глушить можно. Только несанкционированные нельзя.

Гость|03.01.2017 11:59|

Relhbyf Наталья

Что удивительного, сегодня, вся Россия, поставлена на методичный поток уничтожения, такое по всей России, это уже не остановить. Чиновникам сегодня за предательство Родины и геноцид своего народа, повышение дают, зарплату увеличивают и жизненные условия улучшают.

Гость|03.01.2017 12:04|

А что ж они в куранты не пришли?

в праздники новогодние ходят.

Имя: Гость
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