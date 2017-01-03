03.01.2017 | 17:18

Не успел на Фонтанной площади появиться лабиринт, как сразу выстроилась очередь из желающих его пройти. Есть задания разной сложности. Главное - найти указанные на карточке контрольные пункты и отметить их электронным ключом.

Попытаться преодолеть электронный лабиринт можно будет 4 и 8 января в 15:00. Но помимо него каждый день на Фонтанной площади будут проходить различные спортивные игры и концертные программы.

«План мероприятий составлен таким образом, чтобы люди после обильного застолья вышли на свежий воздух со своими детьми и провели время активно», - подчеркнула председатель Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике г. Пензы Наталья Озерова.

Вот ради таких гуляний специально в Пензу из Москвы приехала с детьми и внуками Ирина Храмова.

«Столько веселья и радости! Дома-то скучно. Спасибо вам большое, мы всегда очень рады погостить в Пензе», - заявила Ирина Храмова.