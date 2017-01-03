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Общество | Около 200 пензенцев прошли электронный лабиринт

03.01.2017|11:38
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В понедельник, 2 января, на Фонтанной площади начались зимние забавы. Дети принимали активное участие в задорных эстафетах, состязались на ловкость, силу и скорость.

«Не остались в стороне и взрослые – наперегонки катали детей на ледянках, перетягивали вместе с ребятами канат и про веселый хоровод не забыли», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Около 200 человек попробовали свои силы в прохождении электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования. Желающим предлагалось на время преодолеть дистанцию по трем маршрутам.

В среду, 4 января, веселые игры и зимние забавы с Дедом Морозом и Снегурочкой продолжатся.

Источник — фото с сайта penza-gorod.ru
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