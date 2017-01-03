03.01.2017 | 17:28

Пензенцы начали готовиться к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Он пройдет в Сочи в октябре 2017 года.

Из Пензенской области на фестиваль отправятся около 200 человек. Это представители различных учебных заведений и просто активисты. Будущие участники собрались в Доме молодежи для обсуждения своих работ.

«Мы отличаемся интересными социальными проектами. Кроме того, большое значение имеет пропаганда здорового образа жизни, патриотические направления», - сообщил руководитель регионального отделения Российских студенческих отрядов Артем Колобов.

Мария Романенко приглашена на встречу в качестве эксперта. Девушка участвовала в различных форумах, становилась победителем. Она всегда готова поделиться опытом.

«Все свои работы нужно готовить заранее и не бояться их презентовать», - отметила Мария.

Также на встрече говорили о реализации нового проекта под названием «Наставничество». О его сути рассказала руководитель центра инициатив пензенского Дома молодежи Марина Сивякова.

«Все участники молодежных форумов будут выступать наставниками для ребят, которым это только предстоит», - пояснила она.

Первые занятия в рамках проекта «Наставничество» состоятся уже в этом месяце.