03.01.2017 | 13:37

Во вторник, 3 января, с подрядной организацией, которой предстоит провести противоаварийные мероприятия в доме № 35 на улице Ударной в Пензе, встретилась комиссия. В ее состав вошли заместитель главы администрации города Юрий Ильин, начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов и заместитель директора департамента ЖКХ Денис Леонтьев.

Смета на ремонт по усилению несущих конструкций уже подготовлена, все необходимые работы подрядчик готов начать. Однако это невозможно без полного расселения жильцов первого подъезда. До 9 января он будет отключен от отопления.

«В ходе выездного совещания Департаменту ЖКХ г. Пензы было дано поручение еще раз уведомить всех жильцов первого подъезда о необходимости переезда на время проведения противоаварийных мероприятий в маневренный фонд. Ведомство готово оказать помощь при перевозке вещей и мебели», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Напомним: 18 декабря частично обрушилась кирпичная кладка стены четырехэтажного общежития на улице Ударной, 35. В результате происшествия никто не пострадал.