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Общество | Жители дома на Аустрина отвоевали тариф на содержание и ремонт

02.01.2017|13:44
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Жители дома № 162 на улице Аустрина своего добились: им сделали перерасчет завышенной платы и тариф вернули на прежний уровень. Напомним, в январе 2016-го управляющая компания в одностороннем порядке увеличила суммы за содержание и ремонт почти на три рубля с квадратного метра площади на уровень инфляции. Якобы такую возможность предусматривает договор с жильцами. Но те заподозрили обман.

«В договоре есть пункт о том, что это решается на общем собрании. А в управляющей компании другой договор, где и сказано об инфляции. Получается, что у собственников и управляйки - разные документы», - возмутилась тогда жительница дома Екатерина Жесткова.

В жилищной инспекции подтвердили, что повысить тариф можно только на общем собрании, если сами собственники квартир проголосуют за это. Специалисты выдали предписание, которое было обжаловано в арбитражном суде - сначала в Пензе, потом в вышестоящем.

В итоге перерасчет коммунальщикам пришлось сделать. Однако они поступили хитро, зацепившись за формулировку, и в мае вернули деньги только за январь, про другие месяцы речь не шла.

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Гость|02.01.2017 14:22|

коммунальщики не за что любят деньги получать

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