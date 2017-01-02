02.01.2017 | 13:44

Жители дома № 162 на улице Аустрина своего добились: им сделали перерасчет завышенной платы и тариф вернули на прежний уровень. Напомним, в январе 2016-го управляющая компания в одностороннем порядке увеличила суммы за содержание и ремонт почти на три рубля с квадратного метра площади на уровень инфляции. Якобы такую возможность предусматривает договор с жильцами. Но те заподозрили обман.

«В договоре есть пункт о том, что это решается на общем собрании. А в управляющей компании другой договор, где и сказано об инфляции. Получается, что у собственников и управляйки - разные документы», - возмутилась тогда жительница дома Екатерина Жесткова.

В жилищной инспекции подтвердили, что повысить тариф можно только на общем собрании, если сами собственники квартир проголосуют за это. Специалисты выдали предписание, которое было обжаловано в арбитражном суде - сначала в Пензе, потом в вышестоящем.

В итоге перерасчет коммунальщикам пришлось сделать. Однако они поступили хитро, зацепившись за формулировку, и в мае вернули деньги только за январь, про другие месяцы речь не шла.