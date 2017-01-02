02.01.2017 | 15:38

Режим выходного отменяется: в дни новогодних праздников количество дежурных врачей в медицинских учреждениях увеличат.

Это решение приняли члены рабочей группы при областном правительстве во время посещения поликлиники при четвертой городской больнице. Выяснилось, что принимает один терапевт. С утра позвонили и записались на прием человек 20, еще несколько вызвали специалиста домой.

«В оставшиеся праздничные дни нужно организовать работу так, чтобы никаких проблем не было. Количество обращений большое, врач, который ведет прием, просто не состоянии обойти всех», - подчеркнул вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Рабочая группа в полном составе отправилась по палатам отделений четвертой больницы. Пациенты воспользовались шансом высказать свои претензии напрямую.

«Постарайтесь разделить вирусных больных и, например, гипертоников», - обратилась одна из них.

Вице-губернатор также осмотрел аллергологическое отделение. Оно, напомним, на капитальном ремонте с августа 2016-го. Вернуть сюда пациентов планируют в канун старого Нового года.

Рабочая группа задумала в этот день нагрянуть еще в пару лечебных учреждений региона. Поликлиники и больницы выбираются спонтанно.

«Если для кого-то это праздники, то для системы здравоохранения это дни напряженной работы», - подчеркнул министр здравоохранения области Владимир Стрючков.

Выездные бригады проводят целый комплекс проверок. Руководителей медицинских учреждений о своих визитах заранее не предупреждают.