Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|2 янв 2017|19:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |

  67.99 $ 64.74 — курс продажи

  60.69 $ 57.39 — курс покупки

  67.99  |  $  64.74
 

Общество | На Пензенскую область надвигаются 25-градусные морозы

02.01.2017|14:51
Печать

Как прогнозируют пензенские синоптики, погода в эти новогодние каникулы будет находиться под влиянием атлантических циклонов. Велика вероятность того, что в общую картину вмешаются и южные ветры.

«В начале недели погода будет теплой (минус 1 - минус 6), временами небольшой снег. В дальнейшем температура станет понижаться (минус 4 - минус 9), 6 января днем до -15, обильные снегопады, метели, усиление ветра», - сообщила начальник пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

А вот начиная с 9 января столбики ртути в термометрах могут резко опуститься и приблизиться к отметке -25 и ниже. Однако ни о каких температурных рекордах речь не идет: стандартная зима для средней полосы России.

«В конце праздничных дней придут настоящие январские морозы, но, надеюсь, настроения это не испортит», - отметила Валентина Неворотова.

0
0
0
0
 
Гость|02.01.2017 18:47|

Красота!

Гость|02.01.2017 19:35|

penzainform.ru писал(a):

столбики ртути в термометрах
Где вы видели ртуть в термометрах (окромя медицинских)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!