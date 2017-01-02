02.01.2017 | 14:51

Как прогнозируют пензенские синоптики, погода в эти новогодние каникулы будет находиться под влиянием атлантических циклонов. Велика вероятность того, что в общую картину вмешаются и южные ветры.

«В начале недели погода будет теплой (минус 1 - минус 6), временами небольшой снег. В дальнейшем температура станет понижаться (минус 4 - минус 9), 6 января днем до -15, обильные снегопады, метели, усиление ветра», - сообщила начальник пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

А вот начиная с 9 января столбики ртути в термометрах могут резко опуститься и приблизиться к отметке -25 и ниже. Однако ни о каких температурных рекордах речь не идет: стандартная зима для средней полосы России.

«В конце праздничных дней придут настоящие январские морозы, но, надеюсь, настроения это не испортит», - отметила Валентина Неворотова.