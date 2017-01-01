01.01.2017 | 17:22

Сотрудники областной станции скорой медицинской помощи не успели поздравить друг друга с Новым годом: ближе к полуночи участились звонки от пожилых пензенцев. На первой минуте 2017-го поступил сигнал об отравлении женщины грибами. После этого телефон уже не умолкал.

«В новогоднюю ночь количество вызовов увеличилось. Их оказалось около 1 450. Причинами были алкогольное опьянение и уличные травмы», - сообщил старший врач областной станции скорой помощи Владимир Щербинин.

Веселье в центре города било ключом. В такие минуты не все думают о здоровье и безопасности. Кто-то потерял много крови у главной елки Пензы - на снегу остались следы драматического развития событий.

В травматологический пункт подтягивались пострадавшие. У них вывихи, порезы, ушибы. Парень из Бессоновки на три недели продлил себе новогодний отдых, ведь с гипсом на ноге на работу не выйдешь.

«Спускался с крыльца и упал», - рассказал мужчина.

Много было вызовов к детям. У них болели животы от переедания, поднималась температура. В скорой подчеркнули: главное, что все остались живы. Врачи готовятся к новому шквалу обращений. После первого января количество взывающих о медицинской помощи традиционно увеличивается.