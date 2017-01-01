01.01.2017 | 16:51

В последний день ушедшего 2016-го в роддоме областной детской больницы на свет появились шесть девочек. Всех новорожденных нарядили в красные конверты и колпачки.

«У меня у самой день рождения 8 марта, так что мы ожидали, что 31 декабря получим новогодний подарок», - призналась молодая мама Юлия Амелина.

В городском роддоме в конце ушедшего года мамами стали 15 женщин, они дали жизнь восьми мальчикам и семи девочкам. К великому удивлению врачей ночь первого января выдалась спокойной, даже утром никто из пензячек еще не собирался рожать.

«Это неуправляемый процесс - дети так захотели», - отметила заведующая отделением областной детской больницы Ольга Иванова.

Зато в Каменке в две минуты первого о себе заявила первая рожденная в 2017-м жительница области. Спустя два часа еще одна малышка появилась на свет в Кузнецке.

«Мы начали и закончили год рождением девочек, и это очень хорошо. Значит, год будет плодородным и богатым, не будет войны», - заявила главный специалист-эксперт министерства здравоохранения области Лана Романова.

Две малышки стали первыми в списке появившихся в 2017-м. Врачи рассчитывают, что он будет больше, чем прошлогодний. В 2016-м родилось почти 15 тысяч детей.