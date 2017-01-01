01.01.2017 | 16:41

Наступил период, когда у многих пензенцев серьезно возрастает нагрузка на печень. Новогодние каникулы - время обильных застолий со спиртным. Велика вероятность риска заработать проблемы со здоровьем и прежде всего в случае употребления некачественных горячительных напитков.

«Признаки, характерные для большинства отравлений, - это тошнота, рвота, потеря сознания от небольших доз, резкая головная боль», - перечислил заведующий отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

В качестве самой простой помощи пострадавшему в результате отравления нужно применить так называемый ресторанный метод - промывание желудка.

«Дать человеку как можно больше воды и вызвать рвоту. А потом ждать скорую помощь», - напомнил Илья Лан.

И не стоит забывать о том, что наибольший вред организму может нанести алкоголь, не купленный в официальных розничных сетях или крупных магазинах, а приобретенный в Интернете и сомнительных торговых точках. Тут уж вам придется решать: экономить деньги и рисковать своим здоровьем или потратиться и быть спокойным, что вас не отравят.