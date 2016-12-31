31.12.2016 | 10:45

В субботу, 31 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал объекты массовых гуляний горожан и высказал несколько замечаний, которые должны быть устранены до конца дня.

«Все подходы к улице Московской необходимо очистить от снега. Многие горожане придут сюда вечером, и у них не должно возникать неудобств», - отдал распоряжение Виктор Кувайцев.

Также он поручил вывезти за пределы города снег, навалы которого образовались в результате уборки улиц.

Еще двумя объектами, проинспектированными Виктором Кувайцевым, стали Фонтанная площадь, где стоит главная городская елка, и площадь Ленина, где размещены горка и каток.

Как сообщили в пресс-службе администрации, там мэр выслушал доклад начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексея Михайлова о мерах, принятых для обеспечения правопорядка и антитеррористической защищенности объектов массовых гуляний горожан в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни.