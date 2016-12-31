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Общество | Вадим Супиков: Пусть 2017 год станет временем позитивных перемен

31.12.2016|10:35
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Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков направил жителям Пензенской области поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

«Мы всегда с надеждой встречаем эти замечательные праздники, связываем с ними самые светлые и добрые чувства, подводим итоги и строим планы на будущее.

Пусть 2017 год войдет с миром и согласием, станет для России и Пензенской области годом созидательной и плодотворной работы, временем позитивных перемен, новых достижений и побед!

Пусть он принесет в каждый дом, в каждую семью счастье и радость, подарит уверенность в завтрашнем дне!» - говорится в тексте поздравления.

В заключение Вадим Супиков пожелал пензенцам крепчайшего здоровья, благополучия и удачи во всех делах и начинаниях.

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