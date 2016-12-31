31.12.2016 | 16:31

Все большую популярность в регионе приобретают бракосочетания, приуроченные к масштабным праздникам. В эти новогодние дни на территории Пензенской области свадьбы сыграли 50 пар.

Для тех, кто решил связать себя узами брака на рубеже 2016-го и 2017-го, подготовили специальные церемонии - со Снегурочкой, волшебной елкой и снежинками желаний.

«Нам кажется, что пары, которые приходят к нам на Новый год, сделали это осознанно. Их решение обоюдное, и они в душе романтики», - отметила начальник территориального отдела ЗАГС Октябрьского района г. Пензы Эльвира Шаныгина.

Сами молодожены рады не только семейному счастью, но и тому, что ежегодно в один день будут отмечать сразу два праздника.

«Во-первых, дата никогда не забудется, это очень удобно. Во-вторых, она сказочная. Вступим в новый год полноценной семьей», - отметили молодожены Сучковы.

Ежегодно почти под бой курантов сотрудники отделов ЗАГС регистрируют по несколько десятков браков.