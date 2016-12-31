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Общество | В последний день 2016-го в области зарегистрировали брак 50 пар

31.12.2016|16:31
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Все большую популярность в регионе приобретают бракосочетания, приуроченные к масштабным праздникам. В эти новогодние дни на территории Пензенской области свадьбы сыграли 50 пар.

Для тех, кто решил связать себя узами брака на рубеже 2016-го и 2017-го, подготовили специальные церемонии - со Снегурочкой, волшебной елкой и снежинками желаний.

«Нам кажется, что пары, которые приходят к нам на Новый год, сделали это осознанно. Их решение обоюдное, и они в душе романтики», - отметила начальник территориального отдела ЗАГС Октябрьского района г. Пензы Эльвира Шаныгина.

Сами молодожены рады не только семейному счастью, но и тому, что ежегодно в один день будут отмечать сразу два праздника.

«Во-первых, дата никогда не забудется, это очень удобно. Во-вторых, она сказочная. Вступим в новый год полноценной семьей», - отметили молодожены Сучковы.

Ежегодно почти под бой курантов сотрудники отделов ЗАГС регистрируют по несколько десятков браков.

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Гость|31.12.2016 18:27|

Пост же Филипповский.

Гость|31.12.2016 18:36|

У парнишке не лицо а драма

Имя: Гость
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