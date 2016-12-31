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Общество | В ночь с 31 декабря на 1 января таксисты настроены потрудиться

31.12.2016|17:06
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Общественный транспорт в Пензе сегодня будет работать в обычном режиме. Троллейбусы уйдут в депо в 20:00, автобусы останутся на линии до 22:00, маршрутки - до 23:00. Затем наступит время таксистов. Как говорится, день год кормит. В их случае это ночь - новогодняя.

За час до полуночи добраться с Западной Поляны до нового микрорайона Заря можно будет за 350 рублей. В обычный день эта поездка обходится в 220.

Таксист с десятилетним стажем Андрей Гайкалов уверен, что все так и должно быть.

«Когда все отдыхают, кому-то приходится возить людей. Водители жертвуют семейными ужинами», - пояснил он.

Девушка-таксист Оксана Пантелеева развозить пензенцев не будет. У нее есть дела поважнее.

«Нужно стол новогодний готовить: салатики, горячее. Хотелось бы поработать, но семья дороже. 1 января вечером уже снова за руль», - рассказала Оксана.

Многие горожане спокойно относятся к повышению цен за услуги такси и готовы раскошелиться.

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Гость|31.12.2016 18:11|

Хапайте лодыри и дормоеды

Гость|31.12.2016 18:52|

в нормальных городах люди на общественном транспорте ездят, а у нас маршрутчики "общественный" транспорт - только когда нарушают. Как бухать - они не транспорт.

Имя: Гость
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