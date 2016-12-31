Общественный транспорт в Пензе сегодня будет работать в обычном режиме. Троллейбусы уйдут в депо в 20:00, автобусы останутся на линии до 22:00, маршрутки - до 23:00. Затем наступит время таксистов. Как говорится, день год кормит. В их случае это ночь - новогодняя.
За час до полуночи добраться с Западной Поляны до нового микрорайона Заря можно будет за 350 рублей. В обычный день эта поездка обходится в 220.
Таксист с десятилетним стажем Андрей Гайкалов уверен, что все так и должно быть.
«Когда все отдыхают, кому-то приходится возить людей. Водители жертвуют семейными ужинами», - пояснил он.
Девушка-таксист Оксана Пантелеева развозить пензенцев не будет. У нее есть дела поважнее.
«Нужно стол новогодний готовить: салатики, горячее. Хотелось бы поработать, но семья дороже. 1 января вечером уже снова за руль», - рассказала Оксана.
Многие горожане спокойно относятся к повышению цен за услуги такси и готовы раскошелиться.
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