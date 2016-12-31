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Общество | В ночь на 1 января въезд на площадь Ленина перекроют тремя троллейбусами

31.12.2016|13:13
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В субботу, 31 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание с начальниками городских управлений и ведомств, главной темой которого стали меры безопасности в новогоднюю ночь и последующие каникулы.

Начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов доложил мэру, что в ночь на 1 января во избежание несчастных случаев будет ограничено нахождение автомобилей на стоянке на площади Ленина. Для этого на въезде на нее с 22:00 установят три троллейбуса.

«Кроме того, на Фонтанной площади будет организовано дежурство муниципальной пожарной части в количестве двух единиц техники и пяти человек личного состава», - добавил он.

Виктор Кувайцев отдал распоряжение начальникам управления образования и управления культуры, организовавшим досуг школьников в период каникул, усилить работу на местах и проконтролировать деятельность всех социокультурных объектов.

Сотрудникам социальных служб предстоит посетить проблемные семьи. «Необходимо провести с ними профилактические беседы, чтобы предупредить нарушения, которые могут повлечь за собой гибель людей», - потребовал мэр.

Аварийные бригады тепло- и водоснабжающих служб в праздники будут работать круглосуточно, как и единая дежурно-диспетчерская служба.

«По телефонам 8 (8412) 63-10-05 или 05 жители Пензы могут сообщить обо всех авариях и происшествиях в городе», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

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Гость|31.12.2016 14:01|

Камазы-автозаки нацгвардии смотрелись бы гламурнее...

Гость|31.12.2016 14:10|

Не повезло лифтерам.

Гость|31.12.2016 14:14|

Перекрыть 100 троллейбусами. Уж ТОРЛЛИТЬ так троллить, и сразу в книгу Гинесса. Не хватает широты мышления нашим чиновникам-нелюдям.

Гость|31.12.2016 14:17|

Не вижу смысла в этом мельтешении.

Гость|31.12.2016 14:18|

penzainform.ru писал(a):

Сотрудникам социальных служб предстоит посетить проблемные семьи.
Неужели понесут им боярышник???

Гость|31.12.2016 14:24|

penzainform.ru писал(a):

муниципальной пожарной части в количестве двух единиц техники и пяти человек личного состава
а ахуны кто прикрывать будет?

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