31.12.2016 | 13:13

В субботу, 31 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание с начальниками городских управлений и ведомств, главной темой которого стали меры безопасности в новогоднюю ночь и последующие каникулы.

Начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов доложил мэру, что в ночь на 1 января во избежание несчастных случаев будет ограничено нахождение автомобилей на стоянке на площади Ленина. Для этого на въезде на нее с 22:00 установят три троллейбуса.

«Кроме того, на Фонтанной площади будет организовано дежурство муниципальной пожарной части в количестве двух единиц техники и пяти человек личного состава», - добавил он.

Виктор Кувайцев отдал распоряжение начальникам управления образования и управления культуры, организовавшим досуг школьников в период каникул, усилить работу на местах и проконтролировать деятельность всех социокультурных объектов.

Сотрудникам социальных служб предстоит посетить проблемные семьи. «Необходимо провести с ними профилактические беседы, чтобы предупредить нарушения, которые могут повлечь за собой гибель людей», - потребовал мэр.

Аварийные бригады тепло- и водоснабжающих служб в праздники будут работать круглосуточно, как и единая дежурно-диспетчерская служба.

«По телефонам 8 (8412) 63-10-05 или 05 жители Пензы могут сообщить обо всех авариях и происшествиях в городе», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.